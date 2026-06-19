В Україні аграрії отримають до 1000 грн на гектар на добрива

В Україні у 2026 році запроваджено нову державну програму підтримки аграріїв, у межах якої фермери зможуть отримати до 1000 грн на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва через Державний аграрний реєстр, про що повідомила прем’єр-міністр Свириденко в четвер у Києві.

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За умовами програми, фінансова допомога надаватиметься напряму агровиробникам після подання заявки в цифровій системі реєстру, що має пришвидшити процес розподілу коштів та зменшити адміністративне навантаження. Урядовці зазначають, що ініціатива спрямована на підтримку внутрішнього ринку добрив і стимулювання використання продукції вітчизняних виробників у сільському господарстві.

Паралельно уряд збільшив максимальні обсяги компенсацій для аграріїв та організацій водокористувачів. Відтепер виплати можуть сягати понад 30 тисяч гривень на гектар по всій території України, а в прифронтових регіонах — більш ніж 50 тисяч гривень на гектар. Рішення пов’язане з необхідністю підтримки господарств, що працюють у зонах підвищених ризиків та зазнають додаткових витрат через безпекову ситуацію та ускладнену логістику.

Окремо повідомляється, що цього тижня перші п’ять агропідприємств із прифронтових областей отримали компенсації у розмірі 40% вартості української сільськогосподарської техніки. Програма часткового відшкодування техніки діє в межах політики локалізації виробництва та підтримки внутрішнього машинобудівного сектору, що передбачає стимулювання попиту на продукцію українських заводів.

За офіційними даними, з початку року малі фермерські господарства подали заявки на державну допомогу в межах європейських програм на загальну суму близько 1,1 млрд грн. Виплати за цими заявками очікуються протягом найближчого місяця, при цьому уряд планує прискорити обробку заявок через цифровізацію процедур та автоматизовану перевірку даних у реєстрах.

У Міністерстві аграрної політики пов’язують розширення програм підтримки з необхідністю стабілізації агросектору в умовах воєнного стану та збереженням виробничих обсягів у ключових регіонах. Додатково підкреслюється, що фінансова підтримка має компенсувати зростання витрат на виробництво, зокрема через подорожчання енергоносіїв, логістики та імпортних компонентів, які використовуються у сільському господарстві.

Експерти аграрного ринку відзначають, що розширення прямого фінансування може вплинути на структуру витрат господарств у новому сезоні та збільшити частку використання українських добрив і техніки, що потенційно підтримає внутрішнє виробництво та зменшить залежність від імпорту.