В Олешках вже 30 годин діє режим припинення вогню, без інцидентів

В Олешках Херсонської області протягом 30 годин діє режим припинення вогню без жодного інциденту, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, сторони координують виконання досягнутих домовленостей, щоб надати гуманітарну допомогу цивільним жителям міста та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.

Лубінець зазначив, що підтримувати виконання домовленостей допомагають постійні контакти з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. За його словами, представники двох сторін перебувають на зв’язку та узгоджують необхідні дії.

«Ми на зв’язку і координуємо виконання досягнутих домовленостей», — заявив український омбудсмен.

Окремо Лубінець подякував першій леді США Меланії Трамп за участь в організації гуманітарної місії. Він наголосив, що її залучення та координація зусиль сторін мають значення для реалізації домовленостей щодо допомоги цивільному населенню.

«Її безпосередня участь і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу», — зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, головним завданням залишається надання допомоги мирним жителям Олешок і створення умов для безпечного виїзду всіх, хто бажає залишити місто. Він також повідомив, що евакуйованим нададуть можливість за власним бажанням повернутися в Україну.

Омбудсмен не уточнив, скільки цивільних планують евакуювати, коли саме має відбутися основний етап операції та які маршрути використовуватимуть для вивезення людей. Також не повідомлялося про кількість осіб, які вже скористалися можливістю виїхати, і про конкретний механізм організації повернення.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Місто перебуває під російською окупацією після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Через близькість до лінії бойових дій і річки Дніпро питання безпеки цивільного населення залишається особливо складним, зокрема під час організації гуманітарних операцій.

Український омбудсмен і його російська колега підтримують контакти з питань, пов’язаних із захистом прав громадян, гуманітарними проблемами та поверненням людей. Водночас конкретні умови евакуації з Олешок, кількість її потенційних учасників і подальший графік виконання домовленостей у заяві Лубінця не розкриті.

Наразі ключовими питаннями залишаються збереження режиму припинення вогню, безпека маршрутів евакуації та забезпечення допомоги людям, які залишаються в місті. Подальший перебіг гуманітарної місії залежатиме від дотримання досягнутих домовленостей і координації між залученими сторонами.