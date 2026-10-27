В Олешках оголосили режим припинення вогню для гуманітарної місії

У районі Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області з 03:00 за київським часом запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Станом на 09:00 російська сторона дотримувалася перемир’я, порушень не зафіксували, повідомив речник морської піхоти України Павло Дрогаль.

Припинення вогню діє на територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції. Його мета — забезпечити умови для виконання завдань місії без загрози обстрілів у визначеному районі. Інформації про точні межі зони припинення вогню, тривалість домовленостей та порядок контролю за їх дотриманням у повідомленні речника не наведено.

За даними української сторони, у перші шість годин після початку режиму тиші порушень не виявили. Водночас відсутність зафіксованих обстрілів у визначеному районі не означає припинення бойових дій на інших ділянках фронту. Домовленості стосуються територій, пов’язаних із гуманітарною операцією.

Подальше проведення місії залежатиме від дотримання режиму припинення вогню та безпекової ситуації на місці. Важливими залишаються питання доступу учасників гуманітарної операції до визначених територій, гарантій безпеки для цивільних і можливості виконати заплановані завдання в установлені строки.

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Місто перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ. Через близькість до лінії бойового зіткнення та Дніпра ця територія залишається зоною підвищеного ризику для цивільного населення.

Проведення гуманітарних операцій у районах бойових дій потребує узгодження безпечних умов для переміщення людей, доставки допомоги або виконання інших завдань, передбачених конкретною місією. Припинення вогню може бути локальним і обмеженим у часі, а його практичне значення залежить від дотримання домовленостей усіма сторонами та можливості гуманітарних працівників безпечно дістатися місця призначення.

Поки що немає додаткових відомостей про склад гуманітарної місії, організації, які беруть у ній участь, або конкретні заходи, заплановані в Олешках. Також не повідомлялося, до якого часу має діяти режим тиші та чи передбачено механізм його продовження в разі потреби. Ці обставини матимуть значення для оцінки результатів операції та можливості проведення подальших гуманітарних заходів у районі.