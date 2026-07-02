В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та представниками силового й політичного блоку в середині червня обговорив можливість проведення президентських виборів уже восени 2026 року. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, підставою для такої дискусії стали результати закритих соціологічних досліджень, які фіксують поступове зростання підтримки чинного глави держави.

За інформацією журналістів, нарада відбулася на одній із державних резиденцій поблизу Києва. У ній, за даними джерел, взяли участь президент Володимир Зеленський, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Співрозмовники видання стверджують, що під час зустрічі обговорювалися три ключові питання: доцільність проведення виборів в умовах воєнного стану, можливі строки їх організації та потенційний склад основних кандидатів. Офіційного підтвердження проведення такої наради або її змісту з боку Офісу президента на момент публікації немає.

За даними журналістів, результати закритої соціології свідчать про поступове покращення електоральних позицій чинного президента. Згідно з наведеними цифрами, серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, близько 33% готові підтримати Володимира Зеленського. Другу позицію нібито займає посол України у Великій Британії Валерій Залужний із показником близько 22%, тоді як Кирило Буданов має підтримку майже 14% опитаних.

Як зазначається у матеріалі, саме позитивна динаміка рейтингів стала одним із факторів, що спонукав команду президента розглядати можливість проведення виборів до завершення року. За версією джерел, логіка такого сценарію полягає у прагненні скористатися сприятливою політичною кон’юнктурою до можливої зміни суспільних настроїв або військово-політичної ситуації.

Також повідомляється, що окрему увагу учасники зустрічі приділили можливій участі у президентських перегонах військових керівників, які мають високий рівень суспільної підтримки. За інформацією медіа, представників команди президента цікавило, чи можуть Валерій Залужний або Кирило Буданов відмовитися від участі у виборах у разі їх призначення.

Журналісти також стверджують, що Володимир Зеленський нібито цікавився позицією Валерія Залужного щодо можливої участі у президентських виборах. За даними джерел, дипломат підтвердив готовність балотуватися, якщо виборчий процес буде оголошено. Будь-яких офіційних заяв самого Залужного з цього приводу наразі не оприлюднювалося.

Питання проведення виборів в Україні залишається предметом широкої суспільної та міжнародної дискусії. Відповідно до чинного законодавства, проведення загальнонаціональних виборів під час дії воєнного стану не передбачене. Для реалізації такого сценарію необхідні зміни правового режиму або відповідні законодавчі рішення Верховної Ради.

Представники української влади раніше неодноразово заявляли, що проведення виборів можливе лише після створення безпечних умов для участі всіх громадян, військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. Водночас окремі міжнародні партнери України також звертали увагу на необхідність дотримання демократичних процедур після завершення активної фази війни. Станом на зараз жодних офіційних рішень щодо призначення президентських виборів восени 2026 року не ухвалено.