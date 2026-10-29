В Одесі незрячого чоловіка майже п’ять діб утримували в ТЦК

В Одесі чоловіка з тяжкими порушеннями зору примусово доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де він провів майже п’ять діб без належного оформлення затримання. За даними судового реєстру, чоловіка раніше двічі виключали з військового обліку за станом здоров’я — у 2020 та 2023 роках. Звільнити його вдалося після втручання адвоката та повторного надання медичних документів.

Попри попередні рішення щодо військового обліку, чоловіка доставили до ТЦК у примусовому порядку. Під час перебування там у нього забрали засоби зв’язку, а саме утримання, як зазначено в матеріалах справи, не супроводжувалося належним оформленням затримання. Через це чоловік опинився в ситуації, коли можливість самостійно зв’язатися з близькими або оперативно повідомити про обставини свого перебування була обмежена.

У лютому суд визнав незаконним внесення чоловіка до розшуку ТЦК. Це рішення стосувалося законності відповідних дій щодо військового обліку, однак саме по собі не замінювало необхідності належно перевірити документи про стан здоров’я під час подальших контактів із військовими органами. Обставини примусового доставлення та тривалого утримання стали окремим предметом уваги в матеріалах судового реєстру.

Вирішальну роль у звільненні чоловіка відіграла допомога адвоката, який повторно надав медичні документи, що підтверджували порушення зору. Відомості про виключення з військового обліку у 2020 та 2023 роках мали значення для перевірки його статусу. Водночас доступна інформація не дає підстав стверджувати, що після звільнення було ухвалено окреме рішення щодо відповідальності посадових осіб, причетних до доставлення або перебування чоловіка в ТЦК.

Ситуація порушує питання про те, як територіальні центри комплектування перевіряють дані військового обліку та враховують раніше ухвалені рішення військово-лікарських комісій. Наявність медичних документів і відомостей про виключення з обліку має бути врахована під час встановлення актуального статусу людини. Якщо інформація в реєстрах не відповідає документам, це може призводити до помилкового внесення даних або повторних вимог пройти процедури, які потребують додаткової перевірки.

Окремим питанням є правові підстави для обмеження свободи людини під час доставлення до ТЦК. Саме по собі перебування в приміщенні центру комплектування не означає автоматичного оформлення затримання. Якщо людину фактично позбавляють можливості вільно залишити приміщення, правова оцінка таких дій залежить від конкретних обставин, повноважень посадових осіб і дотримання встановленої процедури. Важливе значення мають також доступ до правової допомоги та можливість повідомити близьких про своє місцеперебування.

Медичні підстави для військового обліку визначаються за результатами відповідних процедур і документуються у встановленому порядку. Сам факт порушення зору не дає змоги без додаткових відомостей визначити конкретну категорію придатності, оскільки значення мають характер захворювання, ступінь порушення функцій та чинні нормативні критерії. У цій справі ключовим є те, що чоловіка, за даними судового реєстру, раніше двічі виключали з обліку саме через стан здоров’я.

Подальша правова оцінка інциденту залежатиме від повного змісту судових матеріалів і наявності окремих проваджень щодо дій посадових осіб. Публічно наведені відомості не містять достатньої інформації, щоб встановити, чи проводилася службова перевірка, чи оскаржував чоловік саме примусове доставлення та утримання і чи звертався він із вимогою про відшкодування шкоди.