Українські генерали за останні кілька тижнів зіткнулися з величезним валом критики на свою адресу. Як пише Фраза, одним із головних критиків командування стала народний депутат Мар’яна Безугла. Вона засудила командування ЗСУ за приховування причини втрати F-16, заявила про важку ситуацію для армії в Торецьку, першою повідомила про виведення військ з Донецької області, захоплення Новогродівки та ракетний удар по Полтаві, в результаті якого загинули мобілізовані.

Заяви Безуглої регулярно провокують скандали. Особливо серед медійних військових, які будь-яку критику в адресу генералів чи наказів сприймають виключно через негатив. Можливо, це пов’язано з тим, що медійні військові за захист в соціальних мережах генералів, за чутками, отримують певні преференції та додатковий заробіток.

Безугла не є автономним політиком і вся критика військового керівництва робиться тільки з дозволу «зверху».

Ситуація, що стрімко розвивається на фронті за останні кілька тижнів дійсно, місцями, продемонструвала некомпетентність командування ЗСУ.

За даними ЗМІ, в українській армії є велика проблема, коли командири середньої ланки бояться доповідати про реальну обстановку. І потім на основі спотвореної інформації керівництво зверху дає завдання, які неможливо виконати. В першу чергу це пов’язано з тим, що великі чини армії сформовані за старими лекалами. І зламати цю систему, по-перше, неможливо, а по-друге, ламати її — це не займатися нічим іншим, як робити революцію всередині армії.

Періодичні провали керівництва негативно позначаються і на підрозділах, що знаходяться на бойових позиціях. Все частіше українські медійні військові вказують на зниження морально-психологічного стану бійців. Це, в тому числі, може бути пов’язано з непідготовленими позиціями, корупцією на харчуванні та забезпеченні екіпіруванням, відсутністю зв’язку та координації.

Блискуче спланована операція на Курчині на короткий період додала мотивації бійцям і показала, що ЗСУ здатні дивувати, маючи сил менше, ніж у противника. Однак командування на інших напрямах, поки, не змогло розвинути цей успіх. Одним із таких прикладів є Покровський напрямок, де активно наступають війська противника.

Не виключено, що найближчим часом після оновлення Кабміну Володимир Зеленський ухвалить рішення щодо заміни низки високопоставлених військових, оскільки необхідність назріла. Потрібне перезавантаження командування, яке місцями загрузло в корупції. Це в той час, коли на полі бою гинуть молоді українці.