В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі
2026-06-11    179

В Києві вже вкотре протестують через відключення світла: дорогу перекрили на Виноградарі

Мешканці житлового масиву Виноградар у Києві 6 листопада знову перекрили дорогу через тривалу відсутність електроенергії. Це вже черговий випадок блокування руху в столиці на тлі перебоїв з електропостачанням: протягом попередніх днів кияни виходили на дороги щонайменше у двох інших локаціях. На ситуацію раніше відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив про недостатню кількість працівників на одному з енергетичних об’єктів.

Акція на Виноградарі стала продовженням протестів, що відбулися в Києві 4 листопада. Тоді мешканці Оболоні та району Академмістечка вийшли на проїжджу частину через тривалу відсутність стабільного електропостачання. Повідомлялося про ускладнення руху транспорту на цих ділянках.

Зокрема, на вулиці Йорданській в Оболонському районі жителі будинку №24 заявляли, що майже п’ять діб не мали стабільного світла. За їхніми словами, електроенергію періодично подавали приблизно на 20 хвилин, після чого вона знову зникала. Схожі скарги надходили від мешканців району Академмістечка. Учасники акцій вимагали вирішити проблему з електропостачанням і звернути увагу на ситуацію в їхніх будинках.

Водночас інформація про блокування руху 4 листопада мала різні уточнення. У поліції Києва повідомляли, що після спілкування з людьми транспорт на відповідних ділянках продовжив рух без перешкод. На місця також мали направити представників ДТЕК. Таким чином, протести супроводжувалися тимчасовим обмеженням проїзду, але не обов’язково тривалим повним перекриттям доріг.

5 листопада Володимир Зеленський прокоментував ці події в інтерв’ю телеканалу ТСН. За його словами, він побачив повідомлення про перекриття дороги в Києві та звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка? Зеленський уточнив, що телефонував очільнику МВС Івану Вигівському. Після розмови з міністром з’ясувалося, що на одному з пошкоджених енергетичних об’єктів працювало недостатньо фахівців.

Президент заявив, що після втручання правоохоронців на об’єкт оперативно залучили додаткові бригади електриків. За його словами, після цього електропостачання відновили, а люди припинили акцію та розійшлися. Зеленський наголосив, що перекриття доріг не є способом розв’язання проблеми, однак визнав, що реакція мешканців привернула увагу до недостатньої швидкості ремонтних робіт.

«Не можна ремонтувати в розвалочку», — сказав президент, коментуючи темпи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Він також зазначив, що люди побачили на об’єкті ремонтні бригади й переконалися, що роботи тривають. Окремо Зеленський висловився про роботу «Київводоканалу», заявивши, що його керівництво має забезпечити ефективнішу роботу, а за необхідності може бути змінене.

Повторення протестів відбувається на тлі складної ситуації в енергосистемі після російських атак на енергетичну інфраструктуру. 2 листопада в Києві та Київській області запроваджували екстрені відключення електроенергії. В «Укренерго» пояснювали обмеження наслідками російських обстрілів і необхідністю стабілізувати роботу енергосистеми. Після поліпшення ситуації оператори повертаються до погодинних графіків, однак у разі дефіциту потужності або нових пошкоджень можливі додаткові обмеження.

На 6 листопада для Києва були оприлюднені графіки стабілізаційних відключень. За опублікованими розкладами, у частині черг сумарна тривалість планових періодів без електроенергії могла становити близько 14–16 годин протягом доби. Фактичний час подачі електроенергії може відрізнятися від графіка через аварійні ситуації та стан мереж.

Новий протест на Виноградарі свідчить про те, що попередня реакція центральної влади не зняла проблеми для всіх районів столиці. У таких випадках ключовими залишаються оперативне інформування мешканців про причини знеструмлення, строки ремонту та фактичний стан робіт. Без зрозумілих пояснень від енергетиків і місцевої влади невдоволення може знову переростати в акції, які впливають на рух громадського й приватного транспорту.

Виноградар, відключення світла, Володимир Зеленський, Київ, новини України, протести
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