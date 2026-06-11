В Івано-Франківську хочуть підвищити тариф на воду на 232%
2026-11-06    145

В Івано-Франківську хочуть підвищити тариф на воду на 232%

Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» оприлюднило намір суттєво переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення Івано-Франківська. Згідно з опублікованими розрахунками, вартість водопостачання може зрости з нинішніх 12,95 грн до 35,45 грн за кубометр, а тариф на водовідведення — з 15,29 грн до 30,06 грн за кубометр. У разі затвердження змін загальна вартість послуг збільшиться більш ніж удвічі.

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Запропоноване підвищення означає, що тариф на водопостачання може зрости приблизно на 174%, тоді як сукупна плата за водопостачання та водовідведення для побутових споживачів збільшиться на понад 232% порівняно з окремими чинними складовими. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів економічними чинниками, зокрема зростанням витрат на електроенергію, паливо, матеріали, ремонт обладнання та оплату праці працівників водоканалу.

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У структурі витрат водоканалів електроенергія традиційно залишається однією з найбільших статей. Системи подачі та очищення води працюють цілодобово, а значна частина обладнання споживає великі обсяги електроенергії. Крім того, за останні роки підприємства галузі неодноразово повідомляли про зростання вартості реагентів для очищення води, комплектуючих для насосного обладнання та витрат на аварійно-відновлювальні роботи.

Запропоновані тарифи поки не набули чинності. Перед їхнім запровадженням має відбутися процедура громадського обговорення та розгляд відповідними органами. Остаточне рішення ухвалюватиметься після завершення всіх передбачених законодавством процедур. До моменту затвердження жителі міста продовжуватимуть оплачувати послуги за чинними розцінками.

Івано-Франківськ став не єдиним українським містом, де водоканали ініціюють різке підвищення тарифів. Подібні процеси останнім часом фіксуються і в інших регіонах країни. Зокрема, у Кременчуці повідомляли про можливе зростання вартості водопостачання більш ніж удвічі — майже до 37 гривень за кубометр. У Вінниці також розглядалося значне коригування тарифів, де загальна вартість послуг могла зрости до 81,01 грн за кубометр.

Питання тарифів на житлово-комунальні послуги залишається одним із найбільш чутливих для населення в умовах воєнного стану та високого рівня інфляції. Водночас підприємства водопровідно-каналізаційного господарства наголошують, що тривале стримування тарифів призводить до накопичення збитків, погіршення технічного стану мереж і дефіциту коштів для модернізації інфраструктури.

За даними профільних асоціацій, значна частина водопровідних мереж в Україні експлуатується десятиліттями та потребує оновлення. Без достатнього фінансування підприємствам складніше забезпечувати стабільне водопостачання, проводити ремонти та реагувати на аварійні ситуації. Саме тому багато водоканалів у різних областях переглядають економічно обґрунтовані тарифи відповідно до поточних витрат.

У разі затвердження нових розцінок витрати домогосподарств на оплату води можуть зрости вже найближчими місяцями. Для сімей, які споживають значні обсяги води, це означатиме відчутне збільшення щомісячних комунальних платежів, тоді як для водоканалу нові тарифи мають стати джерелом покриття поточних виробничих витрат та підтримки роботи систем водопостачання і водовідведення.

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