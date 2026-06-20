В Ірані співачку засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу

В Ірані суд засудив співачку Парасту Ахмаді до 74 ударів батогом після концерту, який вона наприкінці 2024 року провела без хіджабу та транслювала в інтернеті. Разом із нею покарання отримали ще восьмеро учасників музичного колективу. Крім тілесного покарання, артистці заборонили протягом двох років залишати країну та займатися творчою діяльністю. Судове рішення стало продовженням справи, відкритої після онлайн-виступу, що зібрав мільйони переглядів.

За версією іранської влади, концерт порушував норми суспільної моралі та чинне законодавство, яке регулює публічні виступи жінок. Після появи запису в мережі правоохоронні органи розпочали розслідування, а згодом матеріали були передані до суду. Обвинувачення стосувалося не лише відсутності хіджабу під час виступу, а й організації концерту без дотримання встановлених вимог до культурних заходів.

Парасту Ахмаді провела концерт у форматі онлайн-трансляції, що дозволило йому швидко поширитися в соціальних мережах. Запис переглянули мільйони користувачів як в Ірані, так і за його межами. Саме широкий суспільний резонанс став одним із чинників, через які справа набула загальнонаціонального розголосу. Влада країни розцінила виступ як демонстративне порушення ісламських норм, що діють для жінок у громадському просторі.

Судове рішення також передбачає дворічну заборону на професійну діяльність. Упродовж цього строку Ахмаді не зможе брати участь у концертах, записувати нові музичні роботи чи організовувати публічні виступи. Обмеження на виїзд за межі Ірану фактично унеможливлює її участь у міжнародних культурних заходах та фестивалях.

Іранське законодавство зобов’язує жінок носити хіджаб у громадських місцях, а правила поширюються також на артисток, акторок і телеведучих. Після масових протестів, що розпочалися у 2022 році після смерті Махси Аміні, контроль за дотриманням вимог щодо носіння хіджабу став одним із ключових напрямів роботи правоохоронних органів. Водночас у країні періодично фіксуються випадки публічного протесту проти цих обмежень, зокрема серед представників творчої спільноти.

Окрему увагу справа привернула через застосування тілесного покарання. Іранська судова система передбачає можливість призначення ударів батогом за низкою правопорушень, пов’язаних із порушенням норм ісламського права та громадської моралі. Такі вироки регулярно стають предметом міжнародної дискусії щодо дотримання прав людини, однак офіційний Тегеран наполягає, що покарання відповідають національному законодавству та чинній правовій системі країни.

Покарання Парасту Ахмаді стало одним із найрезонансніших випадків переслідування представників культурної сфери в Ірані за останній час. Ситуація демонструє, що навіть онлайн-виступи, які не проводяться перед живою аудиторією, можуть розглядатися іранською владою як публічні заходи та підпадати під дію законодавства щодо дотримання ісламських норм.