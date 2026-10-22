В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Стівену Бартлетту розкритикував президента США Дональда Трампа через його заяви про Україну, недостатній санкційний тиск на Росію та перенаправлення американських ракет-перехоплювачів на Близький Схід. Глава держави заявив, що Вашингтон не повинен покладати на Київ відповідальність за наслідки російської агресії, а Трамп має спілкуватися з Володимиром Путіним у такому самому тоні, як з українським керівництвом.

Зеленський заявив, що Трамп, пояснюючи зростання цін на дизельне пальне у США, нібито перекладає відповідальність на Україну замість того, щоб зосередитися на діях Росії. Український президент вважає такі звинувачення несправедливими, оскільки вони змінюють контекст війни та відвертають увагу від подій на Близькому Сході.

За словами Зеленського, однією з ключових причин проблем на енергетичному ринку є блокування Ормузької протоки. Цей морський маршрут має стратегічне значення для світових поставок нафти, тому порушення судноплавства в регіоні здатне впливати на ціни на енергоносії та вартість пального в різних країнах, зокрема у США.

«Трамп повинен використовувати щодо Путіна такий самий тон, як щодо мене», — наголосив Зеленський. Він виступив проти ситуації, за якої українське керівництво стає об’єктом публічних звинувачень, тоді як Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення, не зазнає аналогічного тиску з боку американського президента.

Окремо глава держави прокоментував можливість посилення санкцій проти Москви. Він заявив, що Трамп має інструменти для запровадження жорстких обмежень, однак Київ не розуміє, чому американська адміністрація не використовує їх.

«Трамп може це зробити. Я не знаю, чому він цього не робить», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Президент України також застеріг від відновлення звичайних економічних відносин із Москвою без урахування наслідків війни. За його словами, дипломатичність і стриманість, необхідні главі держави, не означають, що можна виправдовувати дії Росії її масштабом або політичним статусом.

Зеленський розкритикував підхід, за якого після агресії сторони можуть просто повернутися до торгівлі газом, дизельним пальним та іншими товарами, наче війни не було. Він наголосив, що питання економічної співпраці не можна відокремлювати від відповідальності за російські дії та гарантій безпеки.

Ще одним предметом критики стали постачання американських ракет-перехоплювачів. Зеленський повідомив, що існують домовленості про передачу Україні таких боєприпасів за фінансування європейських партнерів, однак Сполучені Штати спрямовують ракети на Близький Схід.

За словами президента, це створює ризики для своєчасного забезпечення української протиповітряної оборони. Перехоплювачі необхідні для захисту від російських повітряних атак, зокрема ударів балістичними ракетами. Перерозподіл доступних боєприпасів між різними регіонами може безпосередньо впливати на темпи поповнення українських запасів.

Зеленський також відповів на заклики Трампа до компромісу для завершення війни. Він наголосив, що згода на припинення вогню та початок переговорів уже є значним кроком з боку України, а тому такі пропозиції не можна трактувати як відсутність готовності Києва до дипломатичного врегулювання.

Водночас конкретний зміст компромісу, якого домагається американська сторона, залишається предметом дискусій. У повідомленнях про можливі умови завершення війни згадуються російські вимоги щодо Донбасу та окупованих територій. Серед сценаріїв, які обговорюються, — виведення українських військ із частини Донбасу або визнання російського контролю над захопленими територіями. Проте ці варіанти не слід вважати офіційно погодженими умовами припинення вогню.

Критика Зеленського пролунала після зустрічі спеціального представника США Стіва Уіткоффа з російським президентом Володимиром Путіним. На цьому тлі позиція Києва свідчить про наявність розбіжностей із Вашингтоном щодо механізмів припинення війни, масштабів санкційного тиску та пріоритетів американської військової допомоги.

Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою. Вона є одним із найважливіших маршрутів міжнародної торгівлі нафтою, тому будь-які тривалі перебої в судноплавстві можуть спричиняти коливання світових цін на енергоносії та збільшувати витрати на транспортування.

Системи Patriot, які використовує Україна, призначені для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет. Їхні можливості залежать, зокрема, від наявності відповідних боєприпасів, виробничих потужностей та швидкості поповнення запасів. Через високий попит на засоби протиповітряної оборони питання розподілу ракет між союзниками США залишається важливим чинником планування військової підтримки.