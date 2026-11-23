В Індонезії 23 листопада підтвердили загибель щонайменше 24 людей унаслідок пожежі на кондитерській фабриці PT Fonusa Agung Mulia в районі Чіканде провінції Бантен неподалік Джакарти. Рятувальники продовжують пошук працівників, які зникли після займання триповерхової будівлі, а правоохоронці встановлюють причини трагедії.

Пожежа виникла ввечері в суботу, 21 листопада, приблизно о 17:00 за місцевим часом. Вогонь охопив виробничі приміщення підприємства, після чого частина конструкцій будівлі обвалилася. Через пошкодження споруди та наявність осередків займання доступ рятувальників до окремих ділянок залишався обмеженим.

За інформацією індонезійської влади, у зоні, безпосередньо ураженій пожежею, могли перебувати приблизно 63–65 працівників. Станом на останні повідомлення 29 людей вдалося знайти живими. П’ятеро з них потребували госпіталізації. Доля ще 34 працівників залишалася невідомою.

На місці пожежі правоохоронці вилучили 24 мішки з людськими останками. Водночас влада наголосила, що остаточне встановлення кількості загиблих та ідентифікація жертв потребують судово-медичних досліджень. Через високу температуру під час пожежі частину останків неможливо ідентифікувати візуально.

Радник президента Індонезії з питань праці Саїд Ікбал повідомив журналістам про 24 загиблих. За його словами, уряд також перевіряє дотримання правил безпеки на підприємстві та планує викликати керівництво компанії для пояснень.

Керівник регіонального пошуково-рятувального агентства Аль Амрад заявив, що роботи ускладнюють нестійкі конструкції будівлі та залишкові осередки пожежі. Рятувальникам доводиться перевіряти приміщення, де можливе повторне обвалення перекриттів. Пошукові групи продовжують працювати на території підприємства після ліквідації основної частини займання.

Поліція також збирає біологічні зразки родичів зниклих працівників для проведення ДНК-ідентифікації. Представниця підрозділу з ідентифікації жертв катастроф Вах’ю Хідаяті повідомила, що процедура може тривати від двох до трьох тижнів. Це пов’язано зі станом останків, отриманих після пожежі, та необхідністю зіставити результати лабораторних досліджень із даними родичів.

Попередньою версією причин займання називали коротке замикання в системі кондиціонування. Про таку можливість повідомив Саїд Ікбал із посиланням на попередню інформацію. Однак офіційного висновку експертів щодо причини пожежі на момент останніх повідомлень не було. Слідчі мають перевірити електричне обладнання, стан виробничих приміщень та дотримання вимог протипожежної безпеки.

Фабрика PT Fonusa Agung Mulia входить до структури United Family Food. Компанія виробляє кондитерську продукцію, зокрема цукерки під брендом Milkita. Продукція підприємства постачається на внутрішній ринок Індонезії та експортується до більш ніж 40 країн. Материнська компанія загалом має близько 5000 працівників.

Генеральний директор підприємства Стівен Ервін Віджая раніше повідомляв, що в суботу на території фабричного комплексу перебували приблизно 300 людей. Водночас ця цифра охоплює весь комплекс, а не лише приміщення, охоплені вогнем. Саме тому кількість працівників, які могли опинитися в безпосередній зоні пожежі, оцінюють окремо.

Трагедія відбувається на тлі попередніх масштабних пожеж на промислових та адміністративних об’єктах Індонезії. У грудні минулого року займання в офісній будівлі Джакарти забрало щонайменше 22 життя. У 2023 році вибух на підприємстві з переробки нікелю призвів до загибелі щонайменше 13 людей.

Результати розслідування пожежі на підприємстві в Чіканде мають встановити, чи відповідали виробничі приміщення вимогам безпеки, чи були справними системи оповіщення та евакуації і чи могли працівники своєчасно залишити будівлю. Окремо влада перевірить організацію роботи підприємства під час зміни та дії відповідальних за охорону праці осіб.