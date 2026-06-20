В авіакатастрофі загинув співзасновник ігрової компанії Ubisoft Клод Гіймо

В авіакатастрофі у червні 2026 року поблизу курортного міста Ла-Боль на заході Франції розбився легкомоторний літак під час заходу на посадку, внаслідок чого загинув співзасновник компанії Ubisoft Клод Гіймо та авіаінструктор, який перебував на борту разом із ним.

За попередньою інформацією, літак зазнав аварії під час фінальної фази заходу на посадку в районі місцевого аеродрому. На місце події були направлені служби екстреного реагування, пожежно-рятувальні підрозділи та представники жандармерії Франції. До розслідування причин катастрофи залучено Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації, яке вивчатиме дані про технічний стан повітряного судна, траєкторію польоту та погодні умови.

Клод Гіймо був одним із співзасновників Ubisoft і входив до сімейної групи Гіймо, яка контролює компанію з моменту її створення та зберігає значний вплив через частку в акціонерному капіталі. Його брат Ів Гіймо очолює Ubisoft як головний виконавчий директор. Родина Гіймо протягом десятиліть залишається ключовим елементом управлінської структури компанії, формуючи стратегічні рішення та розвиток міжнародної експансії.

За даними французьких медіа, загибель Клода Гіймо стала шоком для ігрової індустрії та бізнес-спільноти Франції. У повідомленнях зазначається, що він залишався залученим до корпоративних процесів і розвитку окремих напрямів діяльності сімейного бізнесу. На тлі інциденту учасники ринку відстежують можливі реакції інвесторів та корпоративних структур, пов’язаних із компанією.

Ubisoft відома серіями ігор Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six, які сформували її глобальну присутність на ринку. Компанія має десятки студій у Європі, Північній Америці та Азії та входить до числа найбільших видавців відеоігор у світі. Її проєкти регулярно збирають багатомільйонну аудиторію гравців і визначають тенденції в індустрії інтерактивних розваг. Загибель одного зі співзасновників може вплинути на внутрішню динаміку управління, однак структура контролю в межах родини Гіймо залишається стабільною.

Окремі експерти ігрового ринку пов’язують потенційні наслідки інциденту з можливим переглядом стратегічних рішень у межах компанії та прискоренням змін у корпоративному управлінні, однак офіційних заяв про це поки не оприлюднено. У короткостроковій перспективі увага зосереджена на стабільності операційної діяльності Ubisoft та безперервності ключових проєктів.