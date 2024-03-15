Выплати переселенцям 2024: як їх не втратити?
2024-15-03    58

Выплати переселенцям 2024: як їх не втратити?

Ще в 2023 роціі Національна соціальна сервісна служба почала проводити перевірку фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави.

Перевірка може проводитись і в 2024 році за такими підставами:

  • інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;
  • отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;
  • результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

Однак переселенців мають попередити про перевірку заздалегідь, а саме за два дні. Якщо на момент перевірки особи немає за фактичним місцем проживання, то протягом 14 днів особі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення.

Якщо є підтверджені причини відсутності, то протягом 30 днів необхідно надати органу соцзахисту документи, що це підтверджують. Якщо цього не зробити, то нарахування виплати тимчасово припиняється.

Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до органу соцзахисту.

виплати, війна в Україні, переселенці
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