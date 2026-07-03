Усик веде переговори про прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером

Український боксер Олександр Усик веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing щодо проведення свого прощального поєдинку проти колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера. Про це повідомляє BBC Sport із посиланням на представників сторін. За попередніми планами, бій може відбутися у США після того, як Усик завершить чинний етап своєї кар’єри.

Інформація про можливий поєдинок з’явилася через кілька днів після того, як Олександр Усик оголосив про відмову від чемпіонських титулів WBA Super, WBC та IBF у надважкій вазі. При цьому український спортсмен заявив, що не планує негайно завершувати професійну кар’єру та має намір провести ще один, фінальний, бій.

Директор команди Усика Сергій Лапін підтвердив, що саме Деонтей Вайлдер є пріоритетним кандидатом на роль останнього суперника українського чемпіона. За його словами, Усик і раніше неодноразово говорив про бажання завершити кар’єру саме поєдинком проти американського боксера.

Менеджер Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель також підтвердив зацікавленість американської сторони у можливому протистоянні. Він заявив, що якщо Вайлдер отримає офіційну пропозицію провести бій з Усиком, то погодиться на поєдинок. Водночас жодна зі сторін поки не повідомила про досягнення остаточної домовленості або підписання контракту.

Потенційний поєдинок може стати одним із найочікуваніших боксерських матчів найближчого часу. Олександр Усик протягом останніх років залишався одним із найуспішніших боксерів світу незалежно від вагової категорії. Він здобував титули абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі, а згодом став чемпіоном світу у надважкій вазі, перемігши низку найсильніших суперників сучасності.

Деонтей Вайлдер протягом багатьох років був одним із найнебезпечніших панчерів суперважкого дивізіону. Американець володів титулом чемпіона світу за версією WBC та відомий високим відсотком дострокових перемог. Його можливий бій із технічним та мобільним Усиком давно обговорювався серед експертів і вболівальників, однак раніше сторони не наближалися до офіційних переговорів.

Компанія Zuffa Boxing, яка бере участь у переговорах, розвиває професійний боксерський напрямок після успішної діяльності у сфері змішаних єдиноборств. Організація прагне проводити великі міжнародні поєдинки за участю найвідоміших спортсменів, а потенційний бій Усика та Вайлдера може стати одним із ключових проєктів.

Дата проведення можливого поєдинку, місце його організації та фінансові умови поки що не розкриваються. Якщо сторони досягнуть остаточної домовленості, цей бій стане останнім у професійній кар’єрі Олександра Усика та завершить виступи одного з найтитулованіших українських боксерів сучасності.