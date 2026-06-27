Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів

Український боксер Олександр Усик заявив, що залишає вакантними всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі. Про своє рішення спортсмен повідомив 26 червня в Instagram, зазначивши, що не завершує професійну кар’єру та планує провести ще один поєдинок, який назвав «останнім танцем».

У відеозверненні Усик пояснив, що свідомо відмовляється від чемпіонських поясів, щоб дати можливість іншим претендентам поборотися за світові титули. За його словами, настав час, аби боксери, які тривалий час очікували свого шансу, отримали можливість провести титульні бої.

«Хлопці, які стоять у черзі за ними, мають боксувати», — заявив український чемпіон. При цьому він підкреслив, що його рішення не означає завершення спортивної кар’єри. За словами Усика, попереду ще один поєдинок, який стане завершальним у його професійному шляху. Спортсмен також назвав цей крок початком нового етапу та зазначив, що він відкриває перед ним нові можливості.

Олександр Усик залишається одним із найтитулованіших боксерів сучасності. У вересні 2021 року він завоював титул чемпіона світу за версією WBO після перемоги над британцем Ентоні Джошуа. Згодом українець п’ять разів успішно захистив цей пояс, двічі перемігши Джошуа, а також здобувши по дві перемоги над Даніелем Дюбуа та Тайсоном Ф’юрі.

Упродовж останніх років Усик неодноразово об’єднував чемпіонські титули провідних боксерських організацій. Після втрати статусу абсолютного чемпіона він продовжував володіти поясами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі. Останній із них українець повернув після дострокової перемоги над Даніелем Дюбуа, завершивши бій нокаутом у п’ятому раунді.

Останній поєдинок Усика відбувся 24 травня 2026 року біля пірамід Гізи в Єгипті. Український боксер переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. На кону тоді перебували титул WBC у надважкій вазі, пояс The Ring та спеціальний титул King of the Nile.

На професійному рингу 38-річний Усик провів 24 бої та здобув 24 перемоги, з яких 15 завершилися нокаутом. Крім спортивних досягнень, він входить до числа найбільш фінансово успішних боксерів світу. За оцінками профільних видань, його статки перевищують 214 мільйонів доларів.

Рішення українського чемпіона зробити вакантними всі свої титули означає, що провідні боксерські організації найближчим часом розпочнуть процедури призначення нових чемпіонських поєдинків. Водночас увага вболівальників буде прикута до останнього бою Усика, після якого він планує завершити кар’єру.