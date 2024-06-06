Усік зову змінить вагову категорію?

Олександр Усик може знову змінити вагову категорію. А оскільки підніматися вже нема куди, непереможений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі може повернутися у важкий дивізіон. Як повідомляє журналіст Майкл Бенсон, Олександр розглядає таку можливість для того, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, IBF та WBO.

Раніше 37-річний українець уже скаржився, що йому важко утримувати вагу в рамках надважкого дивізіону.

«Я думаю, що, можливо, після реваншу я можу спуститися у вазі в крузервейт. Можливо це мій план. Коли я почав тренувальний табір… Я постійно їв. Для мене це тяжко. Мені це не подобається – коктейлі, вода, протеїн, банани… Але банани – це добре, я люблю банани», – говорив Усик.

Зміна вагової категорії відбудеться не раніше, ніж відбудеться реванш українця проти Тайсона Ф’юрі, який заплановано на 21 грудня 2024 року.