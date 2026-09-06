Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером
2026-06-09    152

Ушаков розповів про переговори Путіна з Віткоффом і Кушнером

У Москві 5 вересня президент РФ Володимир Путін провів понад тригодинну зустріч зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, після якої помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив про обговорення шляхів завершення війни проти України. За його словами, переговори тривали 3 години 10 хвилин і стосувалися як можливого врегулювання війни, так і ширшої російсько-американської взаємодії. Американські представники після Москви мають продовжити контакти в Києві 6 вересня.

Ушаков заявив, що розмова була «змістовною» та охоплювала офіційну й неформальну частини зустрічі. За його словами, Віткофф і Кушнер пообіцяли використати під час переговорів у Києві оцінки Путіна щодо можливих шляхів врегулювання. Водночас конкретних домовленостей про припинення бойових дій після зустрічі Москва не оголосила.

За словами Ушакова, представники США приїхали до Москви підготовленими та представили російській стороні низку власних пропозицій щодо врегулювання. Путін, за його словами, наголосив на необхідності усунення того, що Москва називає «першопричинами» війни, а також заявив про нібито успіхи російських військ і впевненість у досягненні поставлених Кремлем цілей. Окремо обговорювалися потенційні масштабні російсько-американські економічні проєкти, тобто переговори не обмежувалися українським питанням.

Москва також заявила про намір продовжувати прямі контакти між Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Паралельно має залишатися канал переговорів за участю Віткоффа та Кушнера. При цьому після зустрічі не було публічно оголошено про узгодження позицій щодо територій, гарантій безпеки чи майбутнього статусу України.

Приїзд американської делегації до Москви відбувся на тлі спроб відновити переговорний процес. Віткофф і Кушнер прибули до столиці РФ 5 вересня, а після завершення зустрічі з Путіним мали продовжити поїздку до Києва. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очікує американських представників у столиці 6 вересня.

Паралельно Кремль оголосив про тимчасове обмеження ударів по Києву на три доби у зв’язку з підготовкою контактів американської делегації. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відповідне доручення почало діяти з 5 вересня. Водночас це не означало загального припинення вогню по всій лінії фронту, оскільки оголошене обмеження стосувалося саме ударів по українській столиці.

Зеленський заявляв, що напередодні візиту американських представників російські війська атакували аеропорти в Києві та Борисполі. Українська сторона пов’язала ці удари з підготовкою приїзду делегації, хоча Москва не підтвердила таке трактування. На цьому тлі домовленість про тимчасове обмеження ударів по Києву стала окремим елементом дипломатичних контактів, але не загальним перемир’ям.

Нинішній раунд дипломатичних контактів передбачає послідовні зустрічі американських представників із керівництвом Росії та України. Водночас ключові розбіжності між сторонами залишаються. Москва наполягає на врахуванні власних територіальних і безпекових вимог, тоді як Київ не погоджується на домовленості, які передбачають передачу українських територій Росії. Тому за підсумками московської зустрічі йдеться про продовження переговорного каналу, а не про погоджений план припинення війни.

війна в Україні, Володимир Путін, Джаред Кушнер, мирні переговори, Стів Віткофф, Юрій Ушаков
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