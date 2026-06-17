Уряд затвердив сценарій економіки до 2029 року із зарплатою 44 тис. грн
2026-17-06    101

Уряд затвердив сценарій економіки до 2029 року із зарплатою 44 тис. грн

Кабінет міністрів України 17 червня 2026 року затвердив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки під час засідання уряду під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, у якій визначено макроекономічний сценарій розвитку та прогноз зростання середньої заробітної плати до понад 44 тис. грн. Документ формує базові орієнтири бюджетної політики на середньостроковий період і містить параметри інфляції, динаміки доходів населення та темпів економічного зростання.

Згідно з урядовим прогнозом, середня заробітна плата в Україні збільшиться з 35 010 грн до 44 083 грн у 2029 році. Паралельно очікується уповільнення інфляційних процесів: з 8,9% у базовому періоді до 5,1% наприкінці прогнозного горизонту. Уряд пов’язує таку динаміку з поступовою стабілізацією макроекономічних умов та відновленням інвестиційної активності.

Окрему увагу в документі приділено політиці доходів населення, зокрема підвищенню мінімальної заробітної плати. У 2027 році її зростання планується випереджальними темпами відносно інфляції, що має забезпечити поступове підвищення реальної купівельної спроможності. У подальші роки уряд закладає збереження цього підходу із поетапним коригуванням соціальних стандартів.

Макроекономічний сценарій передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту. У 2027 році реальний ВВП, за оцінками уряду, зросте на 4,5%, у 2028 році — на 5,3%, а у 2029 році темпи можуть досягти 6,7%. Така динаміка розглядається як базова за умови покращення безпекової ситуації та поступового відновлення економічної активності в ключових секторах.

Бюджетна декларація сформована з урахуванням зобов’язань України в межах програм міжнародної фінансової підтримки. Документ узгоджено з базовим сценарієм, який передбачає поліпшення безпекових умов із 2027 року, водночас окремо закладено альтернативний сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій, що впливає на параметри доходів і видатків держави.

У соціальному блоці уряд закріплює продовження підтримки ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Також передбачено заходи, спрямовані на повернення трудових мігрантів і формування умов для відновлення людського капіталу, який розглядається як один із ключових факторів економічного зростання в середньостроковій перспективі.

Вихідні макропоказники на 2026 рік передбачають середню заробітну плату на рівні 30 088 грн із подальшим поступовим зростанням у наступні роки. Урядовий прогноз фіксує траєкторію переходу до вищого рівня доходів населення за рахунок поєднання помірної інфляції та відновлення економічного зростання.

2027-2029, бюджетна декларація, ВВП, державний бюджет, економіка України, економічне зростання, інфляція, макропрогноз, мінімальна зарплата, середня зарплата, соціальні стандарти, Україна, уряд України, фінансова політика, Юлія Свириденко
Останні новини
Уряд затвердив сценарій економіки до 2029 року із зарплатою 44 тис. грн

Уряд затвердив сценарій економіки до 2029 року із зарплатою 44 тис. грн
Кабінет міністрів України 17 червня 2026 року затвердив Бюджетну декларацію читать далее
17-06, 21:13
Американські гральні асоціації закликали Сенат США заборонити ринки прогнозів

Американські гральні асоціації закликали Сенат США заборонити ринки прогнозів
Американські галузеві асоціації грального бізнесу звернулися до Сенату США із читать далее
17-06, 21:01
ПФУ перевірятиме авто, депозити та покупки: хто може втратити субсидію

ПФУ перевірятиме авто, депозити та покупки: хто може втратити субсидію
Пенсійний фонд України продовжує перевіряти майновий стан отримувачів житлових субсидій, читать далее
17-06, 19:25
У США почали будувати завод для революційного пасажирського літака Z4

У США почали будувати завод для революційного пасажирського літака Z4
Американська компанія JetZero розпочала будівництво виробничого комплексу у штаті Північна читать далее
17-06, 19:22
Росія готується імпортувати бензин морем через дефіцит пального після атак на НПЗ

Росія готується імпортувати бензин морем через дефіцит пального після атак на НПЗ
Росія у червні планує розпочати морський імпорт бензину через дефіцит читать далее
17-06, 19:18
Яке церковне свято 18 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 18 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
18 червня 2026 року за новоюліанським церковним календарем православні християни читать далее
17-06, 18:32
Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ та два мости

Сили оборони уразили танкер тіньового флоту РФ та два мости
У ніч проти 17 червня Сили оборони України завдали ударів читать далее
17-06, 18:20
Федоров заявив, що найближчим часом Крим може стати «островом»

Федоров заявив, що найближчим часом Крим може стати «островом»
Міністр оборони України Михайло Федоров 17 червня заявив, що внаслідок читать далее
17-06, 18:00
Європа ініціювала контакти з Москвою щодо України, — Bloomberg

Європа ініціювала контакти з Москвою щодо України, — Bloomberg
Європейські інституції здійснили спроби налагодити попередні контакти з російською стороною читать далее
17-06, 17:18
Міноборони запускає перевірки в усіх ТЦК після інцидентів в Одесі

Міноборони запускає перевірки в усіх ТЦК після інцидентів в Одесі
Міністерство оборони України ініціювало проведення службових перевірок в усіх територіальних читать далее
17-06, 17:02
Блогерку затримали в аеропорту Марракеша через критику Марокко

Блогерку затримали в аеропорту Марракеша через критику Марокко
У Марокко в аеропорту Марракеша 13 червня 2026 року затримали читать далее
17-06, 16:53
У МВС обговорюють закон про цивільну зброю та право на самозахист

У МВС обговорюють закон про цивільну зброю та право на самозахист
У Міністерстві внутрішніх справ України 17 червня 2026 року відбулася читать далее
17-06, 16:09
Собівартість будівництва житла в Україні за рік зросла майже на 20%

Собівартість будівництва житла в Україні за рік зросла майже на 20%
Собівартість будівництва житла в Україні у квітні 2026 року зросла читать далее
17-06, 15:17
Запит на зміну влади в Україні після війни зріс, — КМІС

Запит на зміну влади в Україні після війни зріс, — КМІС
В Україні за останні три роки повномасштабної війни суттєво зросла читать далее
17-06, 11:54
Кабмін знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік
Кабінет міністрів України у 2026 році скоригував макроекономічні показники та читать далее
17-06, 10:44
Лобода продала маєток у Підмосков’ї за 12 млн доларів

Лобода продала маєток у Підмосков’ї за 12 млн доларів
Українська співачка Світлана Лобода продала свій елітний маєток у Підмосков’ї читать далее
17-06, 10:24
Світлана Лобода: біографія та цікаві факти про співачку

Світлана Лобода: біографія та цікаві факти про співачку
Світлана Лобода — українська співачка, авторка пісень, телеведуча та одна читать далее
17-06, 10:22
Василь Ломаченко: біографія та цікаві факти про боксера

Василь Ломаченко: біографія та цікаві факти про боксера
Василь Ломаченко — один із найтитулованіших боксерів в історії України читать далее
17-06, 10:18
Чому в Україні 1,1 млн безробітних, але бракує працівників

Чому в Україні 1,1 млн безробітних, але бракує працівників
Український ринок праці опинився в ситуації, яка ще кілька років читать далее
17-06, 10:14
Російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь біля яхти в Ла-Манші

Російський фрегат відкрив попереджувальний вогонь біля яхти в Ла-Манші
Російський фрегат "Адмірал Григорович" 16 червня в районі Ла-Маншу між читать далее
17-06, 10:12
Теги
Дональд Трамп НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком підозрілі операції фінансовий моніторинг фінансові операції