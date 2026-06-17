Уряд затвердив сценарій економіки до 2029 року із зарплатою 44 тис. грн

Кабінет міністрів України 17 червня 2026 року затвердив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки під час засідання уряду під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, у якій визначено макроекономічний сценарій розвитку та прогноз зростання середньої заробітної плати до понад 44 тис. грн. Документ формує базові орієнтири бюджетної політики на середньостроковий період і містить параметри інфляції, динаміки доходів населення та темпів економічного зростання.

Згідно з урядовим прогнозом, середня заробітна плата в Україні збільшиться з 35 010 грн до 44 083 грн у 2029 році. Паралельно очікується уповільнення інфляційних процесів: з 8,9% у базовому періоді до 5,1% наприкінці прогнозного горизонту. Уряд пов’язує таку динаміку з поступовою стабілізацією макроекономічних умов та відновленням інвестиційної активності.

Окрему увагу в документі приділено політиці доходів населення, зокрема підвищенню мінімальної заробітної плати. У 2027 році її зростання планується випереджальними темпами відносно інфляції, що має забезпечити поступове підвищення реальної купівельної спроможності. У подальші роки уряд закладає збереження цього підходу із поетапним коригуванням соціальних стандартів.

Макроекономічний сценарій передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту. У 2027 році реальний ВВП, за оцінками уряду, зросте на 4,5%, у 2028 році — на 5,3%, а у 2029 році темпи можуть досягти 6,7%. Така динаміка розглядається як базова за умови покращення безпекової ситуації та поступового відновлення економічної активності в ключових секторах.

Бюджетна декларація сформована з урахуванням зобов’язань України в межах програм міжнародної фінансової підтримки. Документ узгоджено з базовим сценарієм, який передбачає поліпшення безпекових умов із 2027 року, водночас окремо закладено альтернативний сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій, що впливає на параметри доходів і видатків держави.

У соціальному блоці уряд закріплює продовження підтримки ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Також передбачено заходи, спрямовані на повернення трудових мігрантів і формування умов для відновлення людського капіталу, який розглядається як один із ключових факторів економічного зростання в середньостроковій перспективі.

Вихідні макропоказники на 2026 рік передбачають середню заробітну плату на рівні 30 088 грн із подальшим поступовим зростанням у наступні роки. Урядовий прогноз фіксує траєкторію переходу до вищого рівня доходів населення за рахунок поєднання помірної інфляції та відновлення економічного зростання.