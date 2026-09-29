Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
2026-29-09    118

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних видатків на тлі складної ситуації з фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд відкладає витрати на нове будівництво, реконструкції та капітальні ремонти, якщо вони не мають критичного значення.

За словами глави уряду, частина коштів від міжнародних партнерів наразі не надійшла, зокрема через те, що держава не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань. За таких умов Кабмін вирішив зосередити наявні ресурси на напрямах, які визначені першочерговими.

До пріоритетних витрат віднесено потреби оборони, пенсії та соціальні виплати, а також заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Таким чином, перерозподіл ресурсів має забезпечити фінансування поточних державних зобов’язань в умовах неритмічних зовнішніх надходжень.

Окремо Корецький назвав категорії витрат, які уряд пропонує відкласти. Йдеться про нові будівельні проєкти, реконструкцію та капітальні ремонти, що не є критично важливими. Обмеження також стосуються об’єктів благоустрою — зокрема парків, скверів, фонтанів і робіт із перекладання бруківки.

Прем’єр-міністр наголосив, що такі проєкти не йдеться остаточно скасовувати. За його словами, держава зможе повернутися до них пізніше, коли фінансові ресурси дозволятимуть відновити відповідні видатки. Наразі Кабмін має намір спрямовувати доступне фінансування на оборону та виконання соціальних зобов’язань.

Окремий заклик уряд адресував органам місцевого самоврядування. Громадам запропонували переглянути власні бюджети та також обмежити витрати, які не належать до першочергових. Це означає, що рішення щодо скорочення другорядних видатків стосується не лише центрального бюджету, а й планування витрат на місцевому рівні.

Міністерство фінансів ще 25 вересня повідомляло, що через неритмічне надходження міжнародного фінансування частину капітальних видатків було перенесено на кінець 2026 року. За даними відомства, йшлося приблизно про 39 млрд грн капітальних видатків, накопичених у січні–вересні. При цьому пріоритетами залишалися оборона, зарплати бюджетників, пенсії та соціальні виплати.

Потреба у зовнішній підтримці була закладена і в бюджетні параметри на 2026 рік. Затверджений державний бюджет передбачає видатки та надання кредитів на 4,8241 трлн грн, тоді як потреба у зовнішній підтримці оцінювалася у 2,079 трлн грн.

Сергій Корецький очолив уряд 16 липня 2026 року після призначення Верховною Радою, яке підтримали 289 депутатів. До переходу на посаду прем’єр-міністра він очолював НАК «Нафтогаз України», а раніше керував мережею WOG та працював у групі «Континіум».

благоустрій, будівництво, державний бюджет, Кабмін, новини України, Сергій Корецький
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