Units Network: нова «тапалка» на базі RWA – активи реального світу

Схоже, на Павла Дурова в паризькій в’язниці зійшло осяяння і він переключився з нескінченних безглуздих тапалок типу Ноткойна, Хамстера і тп на додатки з активами реального світу: фінанси, нерухомість і тп. Йдеться про новий проект Units Network (UNITS), який кілька днів тому запустили до Телеграму.

Units Network заточено на розвиток, як ми вже сказали, RWA (активи реального світу), що зараз у тренді на криптовалютному ринку. На цьому етапі проект запустив можливість отримати дроп у своїх токенах за просту активність. Що буде далі – побачимо.

Що робити?

1. Запустити бот – @UNITS_NETWORK

2. Підписатися на них у Х

3. Зробити лайк, ретвіт, пост

За підсумками за кілька хвилин можна заробити близько 6000 криптомонетів UNITS.