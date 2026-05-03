Відсьогодні «Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків — сума відшкодування тепер залежить від часу який залишився до відправлення поїзда.
Умови такі:
- за 15–20 днів до поїздки — повертається 100% вартості;
- за 10–14 днів — 90–95%;
- за 5–9 днів — 75%;
- за 1–4 дні — 50%;
- менш ніж за добу (але не пізніше 1 години після відправлення) — повертається лише вартість плацкарти.
Квитки куплені через Армія+, жодних обмежень не мають: відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до відправки поїзда.