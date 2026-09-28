Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера без традиційного введення пароля. На сторінці авторизації сервісу з’явився окремий варіант «Ключ доступу» (Passkey), який дає змогу підтвердити особу за допомогою збереженого ключа на сумісному пристрої. Для користувача це означає, що під час авторизації пароль може замінити PIN-код, відбиток пальця або розпізнавання обличчя — залежно від пристрою та способу зберігання ключа.

Більше корисної інформації зібрали в нашому розділі про Укрнет

Що означає вхід в Укрнет без пароля

Passkey — це не спрощена версія пароля і не одноразовий код, який потрібно отримувати на телефон. Це ключ доступу, збережений на пристрої або в захищеному менеджері облікових даних. Під час авторизації сайт перевіряє наявність відповідного ключа, а користувач підтверджує доступ локальним способом — наприклад, біометрією або PIN-кодом.

На актуальній сторінці входу @UKR.NET поряд із традиційними полями для імені скриньки та пароля розміщено пункт «Ключ доступу» з поясненням, що він призначений для входу за допомогою збереженого Passkey. Тобто парольний спосіб авторизації не зник: новий механізм працює як альтернативний варіант.

Це важливо для користувачів, які хочуть заходити до пошти з ноутбука або настільного ПК, але не бажають щоразу набирати пароль. Якщо ключ доступу вже налаштований і доступний браузеру або пристрою, авторизація зводиться до підтвердження особи.

Як смартфон пов’язаний із входом з комп’ютера

Смартфон може виступати пристроєм, на якому зберігається або через який підтверджується ключ доступу. Саме тому сценарій «Укрнет пошта вхід з комп’ютера без пароля» може передбачати використання телефону: комп’ютер відкриває сторінку авторизації, а підтвердження виконується на іншому сумісному пристрої.

Водночас сам факт наявності номера телефону, прив’язаного до поштової скриньки, не означає автоматичного входу без пароля. Потрібно розрізняти контактний номер для відновлення або підтвердження особи та Passkey. Реєстраційна форма @UKR.NET окремо передбачає мобільний номер, на який надсилається код підтвердження, тоді як ключ доступу є іншим механізмом захисту.

Тому користувачу, який шукає спосіб авторизуватися з ПК за допомогою телефона, варто спочатку налаштувати саме ключ доступу. Просте отримання SMS на прив’язаний номер не є тотожним технології Passkey.

Чому Passkey відрізняється від звичайного пароля

Головна відмінність полягає в тому, де зберігається секрет, необхідний для авторизації. При традиційному вході користувач вводить пароль, який потрібно пам’ятати або зберігати в менеджері паролів. У випадку Passkey підтвердження пов’язане із захищеним сховищем пристрою.

UKR.NET уже реалізував цей підхід у мобільному застосунку. В описі оновлення версії 1.41.1 для iOS зазначено, що вхід до скриньки можна здійснювати без пароля після додавання ключа доступу, використовуючи PIN-код, відбиток пальця або сканування обличчя.

Актуальний Android-застосунок також передбачає захист доступу до пошти біометричним фактором — Face/Touch ID або PIN-кодом залежно від платформи та налаштувань пристрою. У Google Play зазначено, що застосунок оновлювався 5 серпня 2026 року.

Що відбувається під час входу з ПК

Типовий сценарій виглядає так: користувач відкриває сторінку @UKR.NET на комп’ютері, обирає варіант входу через «Ключ доступу», після чого браузер намагається знайти доступний Passkey. Якщо ключ збережений на цьому комп’ютері, підтвердження може відбутися безпосередньо на ньому.

Якщо ключ пов’язаний з іншим пристроєм, роль такого пристрою може виконувати смартфон. У такому випадку телефон використовується як частина процедури підтвердження, а сама поштова скринька відкривається у браузері на комп’ютері.

Ключовим фактором є сумісність операційної системи, браузера та пристрою з Passkey. Тому відсутність кнопки або неможливість завершити авторизацію не обов’язково означає проблему з поштовою скринькою. Причиною може бути відсутність налаштованого ключа або несумісний сценарій авторизації.

Що буде з паролем і захистом акаунта

Перехід на Passkey не означає, що пароль пошти перестає існувати. На актуальній сторінці входу @UKR.NET одночасно доступні поля для пароля та окремий спосіб авторизації через ключ доступу. Це дає змогу використовувати різні методи залежно від конкретного пристрою.

Для безпеки важливо також контролювати активні сесії та події в акаунті. У @UKR.NET передбачені журнал безпеки й можливість переглядати відкриті сесії та дистанційно закривати підозрілий доступ. Окремо сервіс підтримує двофакторну автентифікацію.

Таким чином, вхід без пароля не варто сприймати як відмову від усіх інших механізмів захисту. Passkey є ще одним способом підтвердження особи, а безпека поштової скриньки залежить також від захисту самого смартфона або комп’ютера, на якому зберігається ключ.

Спосіб входу Що потрібно користувачу Де відбувається підтвердження Пароль Логін і пароль У браузері Passkey на ПК Збережений ключ доступу На комп’ютері Passkey через смартфон Сумісний ключ і смартфон На телефоні та/або ПК Двофакторна автентифікація Пароль + додатковий фактор Залежить від налаштувань акаунта Мобільний застосунок Авторизований застосунок На смартфоні

Що робити, якщо вхід без пароля не працює

Насамперед потрібно перевірити, чи створений Passkey для конкретного акаунта. Наявність самого застосунку @UKR.NET або прив’язаного номера телефону автоматично не створює ключ доступу.

Якщо ключ уже створено, але браузер його не знаходить, варто перевірити, чи використовується той самий обліковий запис і пристрій, на якому збережено Passkey. Також значення має актуальність браузера та операційної системи.

Якщо доступ до ключа втрачено, залишається стандартний спосіб авторизації або процедура відновлення доступу. На сторінці входу @UKR.NET є окремий пункт «Не вдається увійти?», а сервіс також заявляє про цілодобову підтримку електронною поштою та телефоном.

Роз’яснення

Чи можна увійти в Укрнет з комп’ютера без пароля?

Так. На актуальній сторінці авторизації @UKR.NET передбачений вхід за допомогою збереженого ключа доступу Passkey. Пароль при цьому залишається доступним як альтернативний спосіб входу.

Чи потрібен смартфон для входу без пароля?

Не завжди. Якщо Passkey збережений безпосередньо на комп’ютері або в сумісному менеджері облікових даних, смартфон може не знадобитися. Телефон може використовуватися як пристрій для зберігання або підтвердження ключа.

Чи замінює Passkey пароль назавжди?

Ні. Це альтернативний механізм авторизації. На сторінці @UKR.NET одночасно доступні парольний вхід і варіант із ключем доступу.

Висновок

Вхід у пошту @UKR.NET з комп’ютера без введення пароля переходить від традиційної моделі «логін + пароль» до авторизації за допомогою Passkey. Смартфон у цьому сценарії може бути пристроєм для зберігання або підтвердження ключа, але сам номер телефону не є аналогом Passkey. Новий механізм не скасовує пароль і двофакторний захист, а додає альтернативний спосіб підтвердження особи. Для користувача головна зміна полягає в тому, що доступ до скриньки можна підтвердити захищеним способом на пристрої, не вводячи пароль щоразу.