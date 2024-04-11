Укрфінжитло запускає держпрограму оренди з правом викупу

ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») удосконалює програму доступного іпотечного кредитування «єОселя» та розробляє нові, зокрема програму оренди з правом викупу.

Зазначається, що через соціальний запит на доступне житло, що зріс унаслідок війни, триває робота не лише над удосконаленням програми пільгового кредитування «єОселя», а й розробка двох потенційних продуктів:

▪️ оренди з правом викупу;

▪️ соціальної оренди.

Формат rent to own не новий, він доситьпопулярний, зокрема, у європейських країнах, досвід яких експерти компанії зараз вивчають, щоб зробити українську модель максимально вигідною та дієвою.

Відповідний формат передбачає, що людинаспочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу разом зі сплатою орендних платежів, накопичує кошти на сплату першого внеску й потім угода перетворюється на звичайний кредит.

«Наразі не готові озвучувати деталі щодо ставок, термінів й учасників. Більше конкретики ви почуєте після всіх етапів обговорення з представниками уряду», – уточнили у пресслужбі.

Таким чином, «Укрфінжитло» удосконалює програму доступного іпотечного кредитування «єОселя» та розробляє нову програму оренди з правом викупу.