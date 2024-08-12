Українські вкладники йдуть в долар, НБУ фіксує відтік грошей із депозитів

Українці скорочують свої заощадження на банківських рахунках. Це підтверджено останнім офіційним звітом НБУ за липень 2024 року: за цей місяць депозитний портфель фізосіб зменшився на 0,3% і досяг 1,138 трлн грн. Попередні 6 місяців фіксувалося поступове збільшення вкладень населення (з 1,08 трлн. грн. до 1,42 трлн. грн.), і це перший відтік.

Примітно, що у липні просіли інвестиції громадян лише на гривневих рахунках — на 1,2% (до 747,8 млрд грн). А ось заощадження на рахунках в інвалюті зросли: на 1,4% (до 391 млрд грн, при перерахунку за курсом 41,03 грн/$) у гривневому еквіваленті та на 0,1% (до $9,5 млрд) — у доларовому . Тобто перевкладання коштів вкладників із гривні в інвалюту, про яке вже писала «Країна» за свідченнями банкірів, вже офіційно підтверджено звітністю НБУ.

У банках настрої українських вкладників пояснюють девальвацією гривні, яка розпочалася майже одразу після переходу Нацбанку від політики офіційного фіксованого курсу гривні 36,6 грн/$ до режиму керованого гнучкого курсу, за якого досягався максимум 41,5 грн/$ за офіціалом та 42,10 -42,20 грн/$ при готівковому валютообміні.

На міжбанку курс гривня/долар ходить у різні боки – то зростає, то падає. Наприклад, сьогодні, 12 серпня, безготівкова торгівля на майданчику Bloomberg розпочалася з 41,17 грн/$, а завершилась на 41,32 грн/$. А Нацбанк за підсумками дня встановив завтра офіційний курс на рівні 41,28 грн/$.

«Дострокового розірвання гривневих вкладів не фіксується, але після закінчення терміну вкладення багато клієнтів намагаються перейти в інвалюту. Найбільший попит має долар. Людей мало хвилюють низькі ставки за такими депозитами, за якими в середньому сплачують лише символічний 1-1,3% річних. Натомість вони дуже турбуються через знецінення гривневих вкладень через поточну девальвацію. Буває, що людина не закриває гривневий вклад, але залишає на ньому зовсім небагато коштів — 10-20% заощаджень, а решту вкладає в американську валюту. Євро має менший попит», — розповів «Країні» заступник голови системного банку.

Раніше банки намагалися утримати гривневі заощадження на рахунках підвищенням відсоткових ставок. Але після того, як Нацбанк розгорнув кампанію зниження своєї облікової ставки, розмір якої з 2023 року провалився з 25% до 13%, фінансисти планомірно знижують прибутковість гривневих вкладень.

Наприклад, у січні 2024 року середня ставка за 3-місячними депозитами сягала 14,05% річних, а ось 8 серпня вона склала лише 13,09%. Також просіли ставки і за 12 вкладами — з 14,3% до 13,20% річних. Причому, це без урахування оподаткування в 19,5% (ПДФО + військовий збір), а з ним вкладникам зараз реально дістається лише 10,5-10,6% річних, при тому, що гривня з жовтня 2023 року девальвувала на 25%.