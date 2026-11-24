Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України з початку 2026 року знищили або вивели з ладу 4073 російські наземні роботизовані комплекси. Усі ураження зафіксували за допомогою безпілотників, а результати перевірили через цифрову бойову систему DELTA. Про це 24 листопада повідомило Міністерство оборони України.

За даними відомства, інформацію про кожне ураження записували на відео та передавали для перевірки фахівцям оборонного кластера Brave1. Такий механізм дає змогу підтверджувати результати бойової роботи й систематизувати дані про використання безпілотних систем на фронті.

Найбільшу кількість російських наземних роботизованих платформ українські військові уразили в серпні — 511 одиниць. У вересні цей показник становив 498, у жовтні — 466.

За місяцями статистика має такий вигляд: у січні було уражено 460 комплексів, у лютому — 293, у березні — 215, у квітні — 223, у травні — 323, у червні — 370, у липні — 456. За період із 1 до 23 листопада показник становив 258 одиниць.

Наземні роботизовані комплекси використовують для виконання завдань, які раніше потребували безпосередньої участі військовослужбовців. Залежно від конструкції вони можуть перевозити боєприпаси, доставляти продовольство, евакуювати поранених, здійснювати розвідку або виконувати бойові завдання.

Знищення таких платформ впливає на логістику російських підрозділів. За оцінкою Міністерства оборони, втрата роботизованих засобів змушує противника частіше використовувати для постачання бронетехніку або особовий склад. Це збільшує ризики втрат серед військових та створює додаткове навантаження на транспортні ресурси.

Особливістю оприлюдненої статистики є використання системи DELTA для фіксації результатів. Вона забезпечує цифрову взаємодію між підрозділами та допомагає командуванню отримувати інформацію про обстановку на полі бою. Верифікація результатів дає можливість відокремлювати підтверджені ураження від попередніх повідомлень.

До перевірки результатів також залучений кластер Brave1, який об’єднує розробників оборонних технологій, військових та державні структури. Його діяльність спрямована на розвиток і впровадження інноваційних рішень для потреб Сил оборони.

Розвиток наземних роботизованих платформ є частиною ширшого переходу до дистанційного виконання бойових і логістичних завдань. Використання таких систем дозволяє зменшувати ризики для військовослужбовців, однак ефективність залежить від захищеності каналів зв’язку, автономності техніки та можливості працювати в умовах радіоелектронної боротьби.