Українські пенсіонери залишаться без грошей

Частина українських пенсіонерів уже у квітні можуть залишитись без грошей. 31 березня закінчується останній термін для проходження ідентифікації у Пенсійному фонді, і тим, хто її не пройде, просто перестануть виплачувати пенсії.

Йдеться про пенсіонерів із числа ВПО. Але не про нових переселенців, які набули цього статусу вже після початку повномасштабної війни, а про тих, хто зареєстрований як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року. Тобто про донецьких, луганських та кримських пенсіонерів, яким влада ще у 2014 році встановила вимогу кожні 3-6 місяців проходити перевірки.

Є кілька способів пройти ідентифікацію.

Звернутися особисто до відділення Ощадбанку чи підрозділу Пенсійного фонду з документом, що засвідчує особу. Пройти ідентифікацію віддалено – за допомогою кваліфікованого електронного підпису “Дія Підпис” через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. За допомогою відеоконференцзв’язку у територіальних органах Пенсійного фонду. У закордонних дипломатичних установах України, якщо людина перебуває за кордоном. Останні мають видати довідку про те, що “фізособа є живою”. Тобто влада хоче переконатися, що немає зловживань із пенсіями, і виплати не нараховуються, наприклад, уже померлим громадянам. Крім того, Ощадбанк регулярно, до 25 числа кожного місяця, повідомлятиме Пенсійний фонд про громадян з числа ВПО, які протягом останніх 6 місяців не проводили жодних операцій за своїми пенсійними картками. “Тобто не можна просто накопичувати пенсії на картці”, – каже Кравець.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію? У ухвалі Кабміну чітко зазначено, що виплати пенсій після 31 березня 2024 року не буде.