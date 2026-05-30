Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026
2026-30-05

Українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час церемонії нагородження на чемпіонаті Європи-2026 з художньої гімнастики серед юніорок у болгарській Варні відмовилися слухати гімни Росії та Білорусі. Під час виконання музичних композицій представниці України одягнули навушники та закрили обличчя руками.

Інцидент стався після фіналів в окремих дисциплінах, де українки здобули медалі та опинилися на одному п’єдесталі з представницями країн, які отримали право виступати під національними прапорами та гімнами після рішення міжнародних спортивних структур про скасування обмежень.

Що сталося на церемонії нагородження

Софія Країнська виборола срібну медаль у вправі зі стрічкою. Перемогу в цій дисципліні здобула російська спортсменка Яна Заїкіна. Варвара Чубарова стала бронзовою призеркою у вправі з м’ячем, де золоту нагороду отримала білоруська гімнастка Кіра Бабкевич.

Під час виконання гімнів переможниць українські спортсменки демонстративно відмовилися брати участь у церемоніальному протоколі в традиційній формі. Вони не залишили п’єдестал пошани, однак висловили свою позицію через символічний жест протесту.

Кадри з церемонії швидко поширилися в соціальних мережах та викликали активне обговорення серед спортивної спільноти.

Чому українки не могли залишити п’єдестал

Як зазначають спортивні медіа, Європейська федерація гімнастики раніше внесла зміни до регламенту церемоній нагородження міжнародних турнірів. Нові правила передбачають обов’язкове перебування спортсменок на подіумі під час виконання гімнів та забороняють демонстративне ігнорування прапорів.

Зокрема, учасниці змагань повинні:

  • стояти обличчям до прапорів під час виконання гімну;
  • залишатися на церемонії нагородження до її завершення;
  • брати участь у спільній фотосесії після вручення медалей;
  • дотримуватися єдиного протоколу поведінки на п’єдесталі.

За даними спортивних видань, нововведення з’явилися після інциденту за участю російської спортсменки Софії Ільтерякової, яка раніше стояла спиною під час виконання гімну України на одному з міжнародних турнірів.

Євро-2026 стало першим турніром без обмежень для РФ і Білорусі

Чемпіонат Європи у Варні став першим великим турніром з художньої гімнастики після початку повномасштабної війни, де російські та білоруські спортсменки отримали можливість виступати без попередніх обмежень. Вони брали участь у змаганнях під національними прапорами та з використанням державних гімнів під час нагороджень.

Рішення про повернення спортсменів РФ та Білорусі до міжнародних стартів раніше викликало критику з боку частини спортивної спільноти та українських федерацій.

Федерація гімнастики України запустила міжнародну кампанію

Після резонансу навколо вчинку спортсменок Українська федерація художньої гімнастики оголосила про запуск цифрової кампанії #CloseYourEyesAndEars. Ініціатива покликана привернути увагу міжнародної спільноти до наслідків російської агресії проти України та підтримати українських спортсменів.

У межах кампанії спортсменів, тренерів, федерації та вболівальників закликають публікувати фотографії із закритими очима або вухами із відповідним хештегом у соціальних мережах.

У федерації наголосили, що акція присвячена пам’яті українських спортсменів і тренерів, які загинули внаслідок війни, а також приверненню уваги до руйнування спортивної інфраструктури в Україні.

Реакція спортивної спільноти

Після появи відео з нагородження вчинок українських спортсменок отримав значну підтримку в українському сегменті соціальних мереж. Користувачі назвали акцію проявом громадянської позиції та реакцією на повернення представників РФ і Білорусі до міжнародних стартів.

Наразі офіційної реакції від European Gymnastics щодо самого бойкоту не оприлюднювали. Водночас тема участі спортсменів із Росії та Білорусі продовжує залишатися однією з найбільш дискусійних у міжнародному спорті.

