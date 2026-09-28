Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом
2026-28-09    81

Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом

Ситуація в українському аграрному секторі стала найскладнішою від початку повномасштабної війни через фактичну зупинку експорту сільгосппродукції з глибоководних портів. Про це 28 вересня у Брюсселі заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, Україна ризикує не вивезти близько 30 млн тонн агропродукції загальною вартістю близько $10 млрд.

За оцінкою Висоцького, тривале обмеження морського експорту може призвести до скорочення посівних площ на 35–40%. Для економіки це створює ризик втрат до 5% ВВП. Міністр пов’язує такі наслідки насамперед із неможливістю аграріїв отримувати необхідну виручку від реалізації врожаю та фінансувати наступний виробничий цикл.

Альтернативні маршрути через залізницю, автомобільний транспорт і європейські логістичні коридори наразі здатні забезпечити не більше половини потреби країни в аграрному експорті. У серпні Україна вивезла 1,423 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки за 26 днів — приблизно третину від потенційного обсягу за цей період. Із цього показника 822 тис. тонн припадало на зернові.

Київ пропонує тимчасово використовувати для української продукції глибоководні порти Німеччини та Нідерландів. Така схема дозволила б отримати доступ до морських перевезень, однак збільшила б кінцеву вартість доставки. Висоцький заявив, що українські фермери не можуть самостійно компенсувати ці додаткові витрати, тому уряд обговорює з Євросоюзом механізм підтримки європейських перевізників.

Окремий запит України стосується 1,1 млрд євро на транспортування 22 млн тонн агропродукції альтернативними маршрутами. За словами міністра, ці кошти потрібні для покриття додаткової логістичної вартості й мають бути залучені понад уже наявні багаторічні фінансові програми ЄС.

Потреба в експортних рішеннях пов’язана також із майбутньою посівною кампанією. Якщо значна частина врожаю залишатиметься нереалізованою, виробники матимуть менше коштів для придбання насіння, добрив, пального та інших ресурсів. Саме тому уряд пов’язує відновлення морської логістики не лише з поточними поставками, а й зі здатністю аграрного сектору продовжувати виробництво.

Проблеми з морськими перевезеннями накопичувалися протягом останніх місяців після російських атак на портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. У серпні Висоцький повідомляв, що альтернативні маршрути не здатні повністю замінити пропускну спроможність чорноморських портів. За оцінкою уряду, потенціал аграрного експорту у 2026 році становить близько 60 млн тонн, тоді як альтернативна логістика забезпечує значно менший обсяг.

Ще одним обмеженням залишається вартість перевезень. Уряд раніше оцінював додаткові витрати альтернативної логістики приблизно у 50 євро на тонну. Для окремих маршрутів через балтійські порти різниця може бути ще більшою: доставка до Гданська, Клайпеди, Лієпаї або Гамбурга додає близько $100 на тонну. Українська сторона обговорює з партнерами компенсаційні механізми, оскільки за таких витрат частина експорту стає економічно невигідною для виробника.

Аграрний сектор залишається одним із головних джерел валютної виручки країни. За підсумками 2025 року аграрний експорт становив $22,6 млрд, або близько 56% загального експорту. Європейський Союз був найбільшим торговельним партнером українського агросектору, хоча його частка в структурі поставок поступово зменшувалася за рахунок розширення експорту до країн Азії, Африки та Близького Сходу.

Найближчим практичним завданням для української сторони є пошук фінансування альтернативної логістики, збільшення пропускної спроможності сухопутних маршрутів і забезпечення достатніх потужностей для зберігання нового врожаю. Раніше уряд оцінював потребу в тимчасових сховищах приблизно у 10 млн тонн агропродукції, якщо повноцінне морське сполучення не буде відновлене.

агроекспорт, Євросоюз, морський порт, Тарас Висоцький, фермер
Останні новини
Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом

Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом
Ситуація в українському аграрному секторі стала найскладнішою від початку повномасштабної читать далее
28-09, 17:32
Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула

Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула
Російський безпілотник вдень 28 вересня влучив у будівлю Президії Національної читать далее
28-09, 17:29
Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака, читать далее
28-09, 17:24
Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює
Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера читать далее
28-09, 10:05
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з читать далее
28-09, 10:02
Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні читать далее
28-09, 09:49
Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом

Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом
Прем’єр-міністр України Сергій Корецкий 27 вересня заявив, що уряд готується читать далее
28-09, 09:47
Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ

Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ
Колишній голова Національного банку України та перший віцепрем’єр часів Віктора читать далее
28-09, 09:45
Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити

Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити
Користувачі електронної пошти Ukr.net можуть зіткнутися із ситуацією, коли листи читать далее
27-09, 18:16
Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики

Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики
Форекс для новачка — це ринок, де потенційний прибуток формується читать далее
27-09, 18:00
Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів

Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів
Американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне в інтерв’ю The читать далее
27-09, 17:54
Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
28 вересня 2026 року православна церква продовжує святкування Воздвиження Чесного читать далее
27-09, 15:52
Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку

Марія Ївженко: біографія та цікаві факти про журналістку
Марія Ївженко — українська журналістка, яка спеціалізувалася на темах технологій, читать далее
27-09, 15:04
Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста

Віктор Леоненко: біографія та цікаві факти про футболіста
Віктор Леоненко — колишній український футболіст, нападник київського «Динамо» та читать далее
27-09, 11:00
Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США

Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США
Керівник Офісу президента Кирило Буданов 26 вересня 2026 року заявив, читать далее
27-09, 10:57
В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн

В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн
В Україні за вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 читать далее
27-09, 10:52
Бійка у матчі Угорщина – Україна: з’явилися деталі

Бійка у матчі Угорщина – Україна: з’явилися деталі
В Угорщині з'явилися подробиці сутички між футболістами збірних Угорщини та читать далее
27-09, 10:50
Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить

Гроші та бонуси за реєстрацію у 2026 році: хто реально платить
У 2026 році українські банки активно використовують грошові бонуси для читать далее
26-09, 19:59
Яке церковне свято 27 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 27 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
27 вересня 2026 року припадає на неділю. За новим календарним читать далее
26-09, 16:18
Перебої з трансляцією телеканалів зафіксували після ударів по дата-центрах у Києві

Перебої з трансляцією телеканалів зафіксували після ударів по дата-центрах у Києві
26 вересня в Україні зафіксували перебої з трансляцією низки телеканалів читать далее
26-09, 15:44
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар