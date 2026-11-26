У ніч проти 26 листопада безпілотники атакували промислову зону міста Невинномиськ у Ставропольському краї Росії, де розташовані хімічне підприємство «Невинномысский Азот» та Невинномиська державна районна електростанція. Регіональний губернатор Володимир Владимиров підтвердив атаку на промислову інфраструктуру та повідомив про пошкодження поблизу виробничих і енергетичних об’єктів.

За словами губернатора, російська протиповітряна оборона намагалася відбити масовану атаку безпілотників. Попередньо, уламки збитих апаратів впали поблизу промислових підприємств та енергетичних споруд. Водночас конкретні масштаби пошкоджень і вплив на виробничі процеси місцева влада не розкрила.

Упродовж ночі жителі Невинномиська повідомляли про численні вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. За інформацією українських медіа та моніторингових ресурсів, вибухи фіксували поблизу електростанції та хімічного підприємства. Незалежно підтвердити всі повідомлення про конкретні влучання на момент публікації не вдалося.

Після атаки в місті запровадили дистанційний формат навчання для школярів, студентів коледжів і закладів вищої освіти. Таке рішення місцева влада пояснила безпековою ситуацією в промисловій зоні.

Особливу увагу до цього об’єкта привертає розташований у місті завод «Невинномысский Азот», який входить до групи EuroChem. Підприємство виробляє хімічну продукцію, зокрема аміак, аміачну селітру та інші компоненти, що використовуються в промисловості. Частина його продукції, за інформацією українських військових і профільних медіа, постачається підприємствам російського оборонно-промислового комплексу.

Потужності заводу дають змогу виробляти понад мільйон тонн аміаку та до 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Ці речовини мають широке промислове застосування, але також можуть бути компонентами у виробництві вибухових матеріалів та боєприпасів.

Важливу роль у роботі хімічного підприємства відіграє Невинномиська ГРЕС, яка забезпечує електроенергією промислових споживачів і населення регіону. Станція має встановлену потужність близько 1551 МВт та є частиною енергосистеми Північного Кавказу. Її пошкодження потенційно може вплинути не лише на роботу окремого заводу, а й на енергопостачання інших споживачів.

Невинномиська промислова зона вже неодноразово ставала об’єктом атак безпілотників. Попередні інциденти фіксувалися у 2025 та 2026 роках. Українська сторона раніше пояснювала удари по подібних об’єктах необхідністю послабити виробничі можливості російського військово-промислового комплексу.

Станом на ранок 26 листопада остаточна оцінка збитків не оприлюднена. Також немає підтверджених даних про зупинення виробництва на підприємстві або тривалі перебої в роботі електростанції.