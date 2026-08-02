Українські АЗС почали обмежувати продаж дизельного пального
2026-02-08    95

Українські АЗС почали обмежувати продаж дизельного пального

Українські автозаправні мережі почали запроваджувати обмеження на продаж дизельного пального одному клієнту. Найчастіше ліміти у межах 50–100 літрів діють на трасових АЗС, де основними покупцями є водії вантажного транспорту. Такі заходи оператори пояснюють необхідністю зберегти стабільні запаси пального на тлі зростання попиту та ускладнення поставок.

Обмеження у 100 літрів уже застосовують на окремих автозаправних станціях мережі ОККО. Причиною називають ситуацію на ринку, коли роздрібна вартість дизельного пального практично зрівнялася з оптовою. За таких умов перевізникам стало економічно вигідніше заправляти автомобілі безпосередньо на АЗС, а не закуповувати великі партії дизеля на нафтобазах, як це відбувалося раніше.

Представники ринку зазначають, що збільшення попиту з боку комерційних перевізників призводить до швидшого вичерпання запасів на окремих станціях. Ліміти покликані забезпечити доступність пального для більшої кількості клієнтів і уникнути ситуацій, коли резервуари спорожнюються швидше, ніж надходять нові партії продукції.

Однією з причин напруженої ситуації учасники ринку називають скорочення імпорту дизельного пального. Додатковий вплив має обмежена пропозиція на європейському ринку, який залишається основним джерелом постачання після відмови від імпорту російських і білоруських нафтопродуктів. Також на логістику вплинуло суттєве обміління Дунаю, через що річкові перевезення стали менш ефективними та подекуди потребують перегляду маршрутів або використання альтернативного транспорту.

Попри локальні труднощі, учасники ринку не прогнозують повного припинення реалізації дизельного пального. Водночас не виключають, що на окремих АЗС можуть виникати тимчасові перебої з наявністю продукту до моменту поповнення запасів. Подібна практика вже застосовувалася в попередні роки під час різких змін попиту або логістичних труднощів.

За даними моніторингу паливного ринку, станом на 31 липня середня роздрібна ціна дизельного пального в країні досягла 90,55 гривні за літр. Подальша динаміка вартості значною мірою залежатиме від ситуації на європейському оптовому ринку, обсягів імпорту, транспортних витрат та стабільності постачання через західний кордон і дунайські порти.

Після початку повномасштабної війни український паливний ринок повністю змінив систему забезпечення. Основні обсяги бензину та дизельного пального надходять із країн Європейського Союзу автомобільним, залізничним і річковим транспортом. Водночас будь-які зміни логістичних маршрутів або дефіцит ресурсу в Європі швидко впливають на внутрішній ринок через високу залежність від імпортних поставок.

Провідні оператори паливного ринку неодноразово наголошували, що тимчасові обмеження продажу окремих видів пального застосовуються для рівномірного розподілу ресурсів між усіма споживачами. Експерти очікують, що після стабілізації логістики та збільшення обсягів імпорту потреба у таких лімітах поступово зникне, однак у найближчій перспективі окремі мережі можуть зберігати подібні обмеження.

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