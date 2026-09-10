Українська модель Софія Комар вижила після падіння літака у Венесуелі
2026-10-09    95

Українська модель Софія Комар вижила після падіння літака у Венесуелі

Українська модель Софія Комар вижила після падіння літака у Венесуелі 6 вересня 2026 року. Повітряне судно з бортовим номером YV2199 розбилося в аеропорту імені Томаса де Ереса в Сьюдад-Болівар після вильоту з національного парку Канайма. На борту перебували семеро людей, серед яких Комар, венесуельські підприємці-брати Домінго Арнальдо та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон, ще двоє пасажирів і два члени екіпажу.

За попередніми даними служб цивільного захисту та військових органів штату Болівар, усі семеро людей вижили, однак отримали травми. Інформація про точний стан постраждалих і медичні заклади, до яких їх доправили, не була оприлюднена. Після падіння літак частково загорівся, що видно на фотографіях, поширених рятувальними службами.

Разом із Комар на борту перебували Домінго Арнальдо Амаро Чакон, Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон, Рауль Фраґоса та Майкл Бредлі. Пілотами літака були Ернесто Маседа та Хосе Гонсалес. За даними місцевих джерел, повітряне судно після прибуття до Сьюдад-Болівара мало заправитися і продовжити маршрут до Каракаса.

Літак вилетів із національного парку Канайма, де група туристів перебувала понад п’ять днів. Канайма є природоохоронною територією та об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Фотографії Комар із поїздки до парку з’являлися в її соціальних мережах напередодні авіакатастрофи.

За інформацією місцевих журналістів, туристи проживали у Waka Wená — одному з найдорожчих кемпінгів у західній частині Канайми. У вересні вартість пакетів для двох осіб становить від 3468 до 4130 євро залежно від днів перебування. До пакетів входять проживання, екскурсії та трансфер.

Повітряне судно належить компанії Inversiones Coinpro, зареєстрованій у штаті Португеса та пов’язаній з агропромисловим сектором. Співрозмовники місцевого видання заявили, що літак YV2199 неодноразово використовувався для перевезень до туристичних кемпінгів у західній частині Канайми. Причини аварії встановлюють компетентні органи.

Окрему увагу привернула присутність на борту братів Амаро Чакон. Домінго та Гільєрмо фігурують у матеріалах іспанського розслідування, пов’язаного з бізнесовими зв’язками колишнього прем’єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. За даними іспанських ЗМІ, брати створили компанію Inteligencia Prospectiva, через яку проходили операції, що привернули увагу слідства.

Іспанське слідство також вивчає діяльність пов’язаних із братами компаній та фінансові перекази до структур, які мали стосунок до оточення Сапатеро. Зокрема, у матеріалах справи згадуються операції, пов’язані з нафтою, золотом та іншими комерційними проєктами. Сам Сапатеро заперечує незаконність своєї діяльності, а згадані обставини залишаються предметом розслідування.

Софія Комар працює моделлю та представлена в міжнародних модельних агентствах. Профілі в агентствах вказують на її професійну діяльність у модельній індустрії. Після аварії венесуельські органи продовжують встановлювати обставини падіння YV2199 та повний характер травм пасажирів.

Венесуела, Домінго Амаро Чакон, Канайма, Софія Комар
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