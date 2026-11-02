Українська модель Наталія Гоцій з’явилась на публіці з Романом Абрамовичем
2026-02-11    125

Українська модель Наталія Гоцій з’явилась на публіці з Романом Абрамовичем

Українську модель Наталію Гоцій та російського мільярдера Романа Абрамовича помітили разом на заходах Baku International Art Festival у Баку наприкінці жовтня 2026 року. Світлини з їхньою появою оприлюднили азербайджанські медіа. Це привернуло увагу на тлі чуток про можливі стосунки між моделлю та бізнесменом, які поширювалися протягом кількох років. Водночас публічного підтвердження роману від самої Гоцій чи Абрамовича наразі немає.

За повідомленнями місцевих видань із посиланням на Oxu.Az, Абрамович відвідував події в межах міжнародного артфестивалю, а поруч із ним бачили Гоцій. Інформація про їхню спільну появу з’явилася в медіа 30–31 жовтня. Саме фотографії з Баку стали приводом для нової хвилі обговорень особистого життя обох.

Baku International Art Festival проходить із 28 жовтня до 8 листопада 2026 року. Програма об’єднує події у сфері сучасного мистецтва, кіно та музики. Зокрема, 30 жовтня в Кіноцентрі «Нізамі» представили фільм британського художника Вільяма Кентриджа, а фестивальний оркестр під керівництвом диригента Дмитра Ситковецького виконав Десяту симфонію Дмитра Шостаковича.

За даними азербайджанських медіа, Абрамович приїздив до Баку на фестивальні заходи й торік. Однак його нинішня поява в компанії української моделі знову привернула увагу до чуток про їхні стосунки. Відкритих даних про те, коли саме вони могли познайомитися або як розвивалися їхні взаємини, у повідомленнях немає. Так само не повідомляється, чи були вони разом на інших заходах у межах фестивалю.

Наталія Гоцій — українська модель, яка здобула міжнародну популярність завдяки роботі в модній індустрії. Раніше вона була одружена з бізнесменом Романом Ніжником. У колишнього подружжя двоє синів — Спартак і Тамерлан. У 2021 році Гоцій також розповідала про романтичні стосунки з Андрієм Хливнюком, фронтменом гурту «Бумбокс». Про ці взаємини модель повідомила вже після розриву.

Роман Абрамович — російський бізнесмен, колишній власник футбольного клубу «Челсі» та колишній губернатор Чукотського автономного округу. Він перебував у шлюбі тричі. У 1987 році одружився з Ольгою Лисовою, з якою розлучився у 1990-му. У 1991 році його дружиною стала Ірина Маландіна; у цьому шлюбі народилося п’ятеро дітей. Після розлучення у 2007 році Абрамович одружився з Дар’єю Жуковою, з якою має двох дітей. Про розставання пара оголосила у 2017 році, а згодом шлюб було розірвано.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Абрамович потрапив під санкції Великої Британії та Європейського Союзу. Британська влада пояснювала обмеження його зв’язками з російським керівництвом і діяльністю в секторах, що мають значення для російської економіки. Санкційний статус бізнесмена став одним із чинників уваги до його міжнародних поїздок і ділових контактів. Водночас сама поява Абрамовича поруч із Гоцій у Баку не підтверджує характеру їхніх стосунків: наразі йдеться про спільну присутність на публічному заході, а не про офіційне оголошення роману.

Baku International Art Festival, Наталія Гоцій, Роман Абрамович
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