Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України

Українкам, які перебувають у країнах ЄС та оформлюють тимчасовий захист, рекомендують мати підтвердження законного виїзду з України. Про це повідомила консульська служба Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що таким документом може бути штамп у паспорті або електронна довідка від Державної прикордонної служби. Наявність підтвердження може допомогти уникнути вимог надати додаткові документи під час оформлення статусу.

Консульська служба пояснила, що документ про законний перетин державного кордону може бути корисним у ситуаціях, коли компетентні органи країни перебування перевіряють обставини виїзду громадянки з України. Підтвердження дає змогу засвідчити дату та факт перетину кордону без необхідності збирати інші докази.

Одним із варіантів такого підтвердження є відмітка про перетин кордону в закордонному паспорті. Якщо відповідного штампа немає, громадянка може скористатися електронною довідкою ДПСУ, яка підтверджує інформацію про перетин державного кордону.

Рекомендація МЗС пов’язана з практикою оформлення тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Під час розгляду документів місцеві органи можуть уточнювати правові підстави перебування людини та обставини її прибуття. Відсутність підтвердження законного виїзду потенційно може призвести до запиту додаткових документів.

За інформацією консульської служби, серед таких документів можуть вимагати й документи, пов’язані з військовим обліком. Водночас підтвердження законного виїзду не означає автоматичного надання тимчасового захисту: остаточне рішення ухвалюють компетентні органи держави ЄС відповідно до її процедур та правил.

Електронна довідка ДПСУ має практичне значення для громадян, які не мають у паспорті відповідної відмітки. Такий формат дозволяє підтвердити інформацію про перетин кордону без внесення нових записів до документа, що посвідчує особу. Водночас конкретний формат підтвердження та перелік документів, які прийматимуть, можуть залежати від вимог органу, що розглядає заяву.

Для українок, які вже перебувають у ЄС, рекомендація насамперед стосується підготовки до адміністративних процедур. Наявність доказу законного виїзду може скоротити кількість додаткових запитів і спростити підтвердження обставин перебування за кордоном. Якщо місцевий орган вимагає інші документи, їх перелік визначатиметься законодавством конкретної країни.

Тимчасовий захист у ЄС є спеціальним механізмом, створеним для швидкого надання права на проживання та доступу до базових соціальних і трудових гарантій людям, які були змушені залишити Україну через повномасштабну війну. Його застосування ґрунтується на рішенні Ради ЄС про активацію відповідної Директиви про тимчасовий захист, а держави-члени реалізують механізм через власні адміністративні процедури.

Питання підтвердження законності виїзду може мати особливе значення для громадян, щодо яких прикордонні дані або документи не дають місцевим органам достатньої інформації. Тому перед поданням заяви на тимчасовий захист доцільно підготувати доступні документи про перетин кордону та перевірити вимоги саме тієї країни ЄС, де оформлюється статус.