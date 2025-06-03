Українка Марія Мельниченко увійшла в ТОП-8 Міс Світу-2025

На “Міс Світу-2025” перемогла представниця Таїланду, українка увійшла до топ-8 найкрасивіших дівчат планети.

Переможницею ж стала представниця Таїланду Сучату Чуангсрі. Друге місце дісталося найкрасивішій дівчині Ефіопії Хассет Дрееж Адмассу, третьою стала учасниця з Польщі Майя Клайда.

Представниця України, 20-річна киянка Марія Мельниченко увійшла до топ-8.

Цього року в конкурсі взяли участь дівчата зі 108 країн.

Через заборону на участь, яка діє з 2022 року, Росія представлена не була.

72-й конкурс “Міс Світу-2025” відбувся в індійському місті Хайдарабад.