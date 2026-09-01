Україні бракує 49,5 млрд євро
2026-01-09    113

Україні бракує 49,5 млрд євро

Дефіцит державних фінансів України становить близько 49,5 млрд євро, повідомила 31 серпня народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк після засідання фракції «Слуга народу» за участю прем’єр-міністра та урядовців. За її словами, 26 млрд євро — це зовнішнє фінансування, на яке держава вже розраховувала, але досі не отримала, а ще 23,5 млрд євро — фінансовий розрив без підтверджених джерел покриття.

Частина недоотриманих коштів залежить від виконання Україною визначених зобов’язань. Зокрема, уряд не забезпечив підготовку та ухвалення 44 нормативно-правових актів, від яких залежить фінансування на 10,6 млрд євро. Йдеться про документи, необхідні для виконання умов, пов’язаних із залученням міжнародних ресурсів.

Ще 5,5 млрд євро пов’язані з 17 законопроєктами, які має підготувати Кабінет міністрів. За даними депутатки, на момент її повідомлення ці законодавчі ініціативи уряд ще не підготував. Таким чином, можливість залучення відповідного фінансування безпосередньо залежить від подальшої роботи уряду та проходження необхідних процедур у парламенті.

Окремо 2 млрд євро залежать від законів, які Верховна Рада вже ухвалила, але які ще не підписав президент. Це означає, що частина ресурсів може бути розблокована після завершення процедур, передбачених для набрання законодавчими змінами чинності.

Водночас, за інформацією Василевської-Смаглюк, Україна ще має шанс отримати 6,25 млрд євро. Ця сума входить до зовнішнього фінансування, яке наразі не надійшло, але потенційно може бути залучене за умови виконання необхідних вимог.

Загальна сума у 49,5 млрд євро складається з двох різних за статусом компонентів. Перші 26 млрд євро — ресурси, на які держава вже розраховувала в рамках домовленостей із міжнародними партнерами, тоді як 23,5 млрд євро становлять потребу, для якої на цей момент немає підтвердженого фінансового покриття.

Про структуру фінансового розриву депутатка розповіла після засідання парламентської фракції, де обговорювали стан державних фінансів за участю прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністрів. За словами Василевської-Смаглюк, саме глава уряду поінформував депутатів про невиконані зобов’язання, від яких залежить отримання частини міжнародних коштів.

Питання зовнішнього фінансування безпосередньо пов’язане з виконанням реформ та інших домовленостей із міжнародними партнерами. Учасники зустрічі наголошували на необхідності оперативно готувати й ухвалювати законодавчі ініціативи, які є умовами для подальшого залучення міжнародної підтримки. Серед тем, які також порушувалися на засіданні, було оподаткування посилок.

Водночас невизначеним залишається питання джерел покриття 23,5 млрд євро, які депутатка віднесла до окремого фінансового розриву. На відміну від коштів, прив’язаних до конкретних нормативних актів або законопроєктів, для цієї частини потреби підтверджених джерел фінансування наразі не названо. Саме пошук такого покриття залишається одним із ключових питань для державних фінансів.

Ольга Василевська-Смаглюк є народною депутаткою та входить до парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Її повідомлення про стан фінансів з’явилося після внутрішнього засідання фракції, на якому представники уряду доповідали парламентарям про потреби держави та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Ситуація має кілька окремих точок для подальших рішень: підготовка урядом 17 законопроєктів, завершення роботи з 44 нормативно-правовими актами, підписання вже ухвалених законів і визначення джерел для покриття 23,5 млрд євро. Від швидкості проходження цих етапів залежатиме, яку частину очікуваних зовнішніх ресурсів держава зможе фактично залучити.

Європейський Союз, новини України, Ольга Василевська-Смаглюк, Сергій Корецький
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