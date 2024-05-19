Українець Даніель Лапін став чемпіоном WBA Continental

Український боксер Даніель Лапін, що виступає у напівважкому дивізіоні, здобув ювілейну, десяту перемогу у професійній кар’єрі. У межах андеркарду Вечора боксу у саудівському Ер-Ріяді, головною подією якого став поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі, 26-річний Лапін достроково переміг португальця Октавіо Пудівітра та завоював вакантний титул WBA Continental.

Від початку бою Лапін захопив ініціативу у рингу, викидаючи силові комбінації. 36-річний португалець зміг протриматися рівно половину першого раунду.

Після влучного лівого кросу Даніель затис Пудівітра у кутку рингу. Удар по корпусу від українця змусив португальця присісти. Лапін встиг завдати ще два правих хуки, але Даніеля зупинив рефері, який розпочав відлік. У підсумку Пудівітр так і не зміг вчасно підвестися.