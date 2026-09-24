Українець атакував людей у польському монастирі: є загиблий
2026-24-09    53

Українець атакував людей у польському монастирі: є загиблий

У четвер, 24 вересня, на території Центру формування християнської культури при бенедиктинському абатстві в польському Ярославі 31-річний громадянин України напав на людей із ножем. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо отримали поранення, а підозрюваного затримала польська поліція.

Напад стався вранці на території монастирського комплексу перед ранковою месою. За даними польських правоохоронців, серед постраждалих були четверо чоловіків і жінка. Троє з поранених чоловіків є священнослужителями. Усіх постраждалих після атаки доправили до лікарень.

Свідки розповіли польському телеканалу TVN24, що нападник пересувався територією комплексу з холодною зброєю та атакував людей. За словами однієї зі свідків, чоловік віком близько 30 років ударив священника в ділянку шиї. Коли інший чоловік спробував зупинити нападника, той, за свідченням очевидниці, завдав удару ще одному священнослужителю.

Після цього нападник, за словами свідка, побіг у бік кафе, де атакував ще одного священника. Очевидці по-різному описували зброю: у частині свідчень йдеться про ніж, в інших — про мачете. Точний предмет, яким були завдані поранення, мають встановити польські слідчі.

Поліція затримала 31-річного громадянина України після нападу. Правоохоронці проводять слідчі дії на місці події та встановлюють послідовність подій. Слідство також має з’ясувати мотиви затриманого та обставини, за яких він опинився на території монастирського комплексу.

Спочатку польські правоохоронці повідомили про п’ятьох поранених. Згодом стало відомо, що один із постраждалих помер. Польські ЗМІ повідомляють, що загиблим був священник. Інформація про стан інших постраждалих може змінюватися залежно від перебігу лікування.

На місці працюють поліцейські, прокурори та інші служби. Слідчі збирають свідчення людей, які перебували в монастирі під час нападу, та встановлюють усі обставини інциденту. Окремо перевірятимуть дії затриманого до та безпосередньо під час атаки.

Центр формування християнської культури діє при абатстві бенедиктинок у Ярославі. Монастирський комплекс є релігійним і культурним осередком міста, де проводять богослужіння та інші заходи. Напад стався вранці, коли на території перебували священнослужителі та інші люди.

Ярослав розташований у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі. Місто є адміністративним центром Ярославського повіту та розташоване неподалік польсько-українського кордону. Розслідування інциденту проводить польська сторона, а ключовими питаннями залишаються мотив нападу, точні обставини загибелі священнослужителя та характер зброї, яку використовував затриманий.

кримінал, монастир, Польща, священник, Ярослав
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