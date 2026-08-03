Українцям за кордоном без військового документа можуть відмовити
2026-03-08    110

Українцям за кордоном без військового документа можуть відмовити

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок перевірки військово-облікових документів для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час звернення за консульськими послугами за кордоном. Відповідні зміни передбачені постановою уряду №981, яка визначає механізм ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взаємодії його з системою «е-Консул».

Згідно з рішенням уряду, чоловіки призовного віку, які звертаються до закордонних дипломатичних установ України для отримання консульських послуг, мають надати військово-обліковий документ в електронній формі. Перевірка документа здійснюватиметься консульською посадовою особою через інформаційну систему «е-Консул», яка працює у взаємодії з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів у режимі реального часу.

У разі якщо військово-обліковий документ не відповідає встановленим вимогам або законодавство передбачає обов’язкову наявність чинного документа для проведення конкретної консульської дії, дипломатична установа зможе відмовити у її виконанні. Рішення поширюється на консульські звернення чоловіків віком від 18 до 60 років.

Окремим положенням постанови передбачено автоматичне взяття на військовий облік громадян, які перебувають за межами країни. Якщо під час звернення до українського консульства буде встановлено, що інформація про особу відсутня в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, система зможе сформувати електронний військово-обліковий документ і поставити громадянина на облік.

Таке взяття на військовий облік здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії. Урядовий механізм передбачає, що оновлення інформації відбуватиметься через електронну взаємодію між державними системами без необхідності окремого прибуття громадянина до територіального центру комплектування.

Нові правила є частиною цифровізації військового обліку та розширення обміну даними між державними реєстрами. Система «е-Консул» використовується для надання частини консульських послуг українцям за кордоном та має забезпечити перевірку актуальності даних без використання паперових документів.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був створений для централізованого обліку військовозобов’язаних громадян і містить інформацію про персональні дані, статус військового обліку та інші відомості, необхідні для виконання законодавчих процедур.

У 2024 році в Україні також було запроваджено електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+», що дозволяє громадянам отримувати підтвердження свого статусу в цифровому форматі. Нові правила для консульських установ мають поширити використання електронних даних під час обслуговування громадян за кордоном.

Постанова Кабінету Міністрів №981 не змінює вимог щодо проходження військово-лікарської комісії для інших процедур, де вона передбачена законодавством. Водночас документ визначає окремий порядок постановки на військовий облік для громадян, які перебувають за межами країни.

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