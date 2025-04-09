Українцям з авто із США загрожує штраф

Штраф, арешт або навіть втрата водійського посвідчення загрожує українцям, якщо у них авто із США, пише SUV News із посиланням на юристів.

Причина — невідповідність американських стандартів українським нормам безпеки, де зазначено, що транспортні засоби повинні бути оснащені жовтими покажчиками поворотів.

Водночас у США закон дозволяє використання червоних поворотників. Через це поліція легко ідентифікує такі машини та виписує штраф у 340 грн.

У разі повторного порушення, штраф може зрости до 1700 грн. Також передбачені позбавлення водійських прав на термін до шести місяців або навіть адміністративний арешт до 10 діб.