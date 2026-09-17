Українцям радять зробити запас води через загрозу ударів РФ
2026-17-09    92

Українцям радять зробити запас води через загрозу ударів РФ

Українцям варто підготувати запас питної та технічної води на 2–3 доби через можливі удари Росії по об’єктах водопостачання восени. Про це 17 вересня заявив військовий оглядач Олексій Гетьман, коментуючи можливі цілі російських атак на критичну інфраструктуру.

За словами Гетьмана, Росія може спрямувати частину майбутніх ударів по водоканалах. Він припустив, що такі об’єкти можуть розглядатися як одна з цілей під час осінньої кампанії атак на критичну інфраструктуру. Водночас прогноз оглядача не означає, що конкретні об’єкти або міста будуть атаковані.

Гетьман рекомендував громадянам мати окремий запас питної води щонайменше на дві-три доби. Окремо, за його словами, варто передбачити технічну воду для побутових потреб, які не пов’язані з питтям та приготуванням їжі.

Він також пов’язав можливі проблеми з водопостачанням із роботою інших комунальних систем. Водопостачання необхідне, зокрема, для функціонування частини теплопостачальної інфраструктури, тому тривалі перебої можуть мати наслідки не лише для доступу населення до питної води.

На практиці ризики для водопостачання можуть виникати не лише через пряме пошкодження водоканалів. Масовані удари по енергетичній інфраструктурі також здатні порушувати роботу насосного обладнання та інших систем, які залежать від електропостачання. Така ситуація вже виникала в окремих регіонах.

Зокрема, після російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області 2 вересня виникли проблеми з водопостачанням Одеси та прилеглих населених пунктів. «Інфоксводоканал» повідомляв, що частина потужних об’єктів підприємства залишилася без електроенергії та не могла працювати навіть від генераторів.

У Києві 17 вересня після нічної російської атаки також тимчасово виникли перебої з водою. «Київводоканал» повідомив про часткове призупинення водопостачання на лівому березі та зниження тиску в окремих районах правого берега. Після роботи аварійних бригад подачу води відновили в повному обсязі.

Підготовка водогосподарської інфраструктури до осінньо-зимового періоду є частиною загальної підготовки комунального господарства. Станом на 1 серпня в Україні було підготовлено 2457 водопровідних і 1516 каналізаційних насосних станцій. Уряд також доручав регіонам посилити резервне живлення об’єктів тепло- та водопостачання і підготуватися до аварійних сценаріїв.

Рекомендації ДСНС щодо аварій на комунальних системах передбачають, що порушення роботи водопостачання може призвести до тимчасової відсутності води або зробити її непридатною для пиття. Служба також вказує на можливість тривалого порушення подачі комунальних послуг у разі масштабних аварій.

Масштаб і тривалість можливих перебоїв залежатимуть від характеру пошкоджень, наявності резервного живлення та швидкості проведення аварійно-відновлювальних робіт. Тому запас води на кілька діб розглядається як спосіб забезпечити базові побутові потреби на період можливого тимчасового порушення роботи централізованих систем.

війна в Україні, водоканал, водопостачання, критична інфраструктура, новини України, Олексій Гетьман
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