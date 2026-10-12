Українцям пояснили, як відрізнити справжні опеньки від отруйних

Під час грибного сезону варто особливо уважно перевіряти опеньки, оскільки їстівні гриби можна сплутати з отруйними двійниками. Про характерні ознаки, які допомагають розрізнити ці види, розповіли в Національному природному парку «Хотинський». Грибникам радять звертати увагу на кільце на ніжці, забарвлення шапинки, вигляд пластинок і поверхню гриба. Водночас жодна окрема зовнішня ознака не гарантує, що гриб безпечний для вживання. Якщо є сумніви щодо виду, гриб не слід класти до кошика або використовувати для приготування їжі.

Однією з ознак, на яку звертають увагу під час збирання опеньків, є перетинчасте кільце на ніжці під шапинкою. У багатьох їстівних осінніх опеньків воно добре помітне й нагадує невелику спідничку. У сірчано-жовтого несправжнього опенька такого кільця немає. Проте визначати їстівність лише за цією особливістю не можна: різні види грибів мають неоднакові характеристики, а зовнішній вигляд окремих екземплярів може змінюватися залежно від віку та умов росту.

Інша ознака — колір шапинки. Сірчано-жовті несправжні опеньки можуть мати яскраве жовте забарвлення, іноді з зеленуватими відтінками, а в інших видів несправжніх опеньків шапинка буває цегляно-червоною. Такі кольори мають насторожити грибника, особливо якщо вони поєднуються з іншими нетиповими характеристиками. Водночас відтінок сам по собі не є достатнім критерієм для визначення виду.

Важливо оглянути нижню частину шапинки, де розташовані пластинки. У їстівних осінніх опеньків вони зазвичай світлі, кремові або білуваті. У сірчано-жовтого несправжнього опенька пластинки можуть бути жовтуватими, сіруватими чи зеленуватими, а з віком набувати темнішого відтінку. У цегляно-червоного несправжнього опенька їхнє забарвлення також змінюється в процесі дозрівання. Тому грибникам радять оцінювати не лише шапинку, а й пластинки, ніжку та інші особливості гриба.

Додаткову увагу варто приділити поверхні шапинки. У багатьох справжніх опеньків помітні дрібні лусочки, хоча їхня вираженість залежить від виду, віку гриба та погодних умов. Після дощу або в міру старіння лусочки можуть ставати менш помітними. Через це відсутність виразної лускатої поверхні не можна вважати остаточним доказом того, що гриб отруйний.

Запах також може допомогти помітити підозрілий екземпляр. Їстівні опеньки зазвичай мають характерний грибний аромат, тоді як деякі несправжні види можуть пахнути неприємно. Проте запах не дає змоги надійно визначити безпечність гриба: небезпечний екземпляр не обов’язково матиме різкий або відразливий аромат. Не можна куштувати сирі гриби для перевірки їхнього смаку.

Серед небезпечних двійників особливо поширений сірчано-жовтий несправжній опеньок. Він росте групами, часто на пнях, повалених стовбурах і деревині, а також може траплятися поруч з їстівними грибами. Через схожий спосіб росту недосвідчений грибник може помилково зібрати обидва види разом. Цей гриб є отруйним, а його вживання може спричинити розлади травлення та інші серйозні наслідки для здоров’я.

Фахівці радять не покладатися на народні способи перевірки грибів, зокрема на зміну кольору цибулі або потемніння срібної ложки під час варіння. Такі методи не дають достовірної інформації про наявність токсинів. Термічна обробка також не гарантує знешкодження отруйних грибів: деякі токсичні речовини не руйнуються під час звичайного приготування.

Перед приготуванням зібрані гриби необхідно повторно перебрати й відокремити всі незнайомі або підозрілі екземпляри. Не слід збирати старі, пошкоджені чи зіпсовані гриби, а також ті, які ростуть поблизу доріг, промислових підприємств і забруднених територій. Дикорослі гриби можуть накопичувати небезпечні речовини з навколишнього середовища.

Якщо після вживання грибів виникли нудота, блювання, біль у животі, діарея, запаморочення або інші незвичні симптоми, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Не варто чекати, поки самопочуття погіршиться: прояви отруєння можуть з’явитися не відразу. Медикам слід повідомити, які гриби людина могла з’їсти та коли це сталося.

Дикорослі гриби належать до продуктів підвищеного ризику, тому найбезпечнішим рішенням залишається відмова від збирання видів, у яких немає повної впевненості. Навіть досвідчені грибники можуть помилитися, а схожість їстівних і отруйних видів ускладнює їх розпізнавання. Головне правило під час тихого полювання — не брати гриб, якщо його вид неможливо достовірно визначити.