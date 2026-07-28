Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість
2026-28-07    70

Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість

Власники нерухомості, які не сплатять податок у встановлений законом строк, можуть отримати штрафні санкції та пеню. Після отримання податкового повідомлення-рішення громадяни мають 60 днів для сплати нарахованої суми. Якщо цей термін буде порушено, Державна податкова служба застосовуватиме фінансові санкції, а для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування податковий борг може мати додаткові наслідки.

Механізм справляння податку на нерухоме майно визначений Податковим кодексом. Контролюючі органи надсилають власникам житлової та нежитлової нерухомості податкові повідомлення-рішення до 1 липня року, що настає за звітним. Після отримання такого документа платник має 60 календарних днів для виконання податкового зобов’язання. Якщо оплата не надходить у встановлений строк, виникає податковий борг.

Розмір штрафу залежить від тривалості прострочення. Якщо платник затримав сплату не більше ніж на 30 календарних днів, штраф становить 5% від суми податкового боргу. Якщо прострочення перевищує 30 днів, розмір фінансової санкції збільшується до 10%. Крім штрафу, на суму боргу може нараховуватися пеня відповідно до вимог податкового законодавства.

Окремі санкції передбачені для випадків, коли контролюючий орган встановлює умисне ухилення від сплати податку. У такій ситуації штраф може сягати 25% від суми визначеного податкового зобов’язання. Якщо ж порушення є повторним протягом трьох років або прострочення перевищує 90 днів у випадках, визначених законодавством, фінансова відповідальність може зрости до 50%.

Податок на нерухоме майно сплачують власники квартир, житлових будинків та інших об’єктів нерухомості, площа яких перевищує встановлені Податковим кодексом пільгові норми. Розмір податку визначають органи місцевого самоврядування в межах граничних ставок, установлених законом. Саме тому сума платежу може відрізнятися залежно від населеного пункту та типу об’єкта.

Фізичним особам самостійно обчислювати податок не потрібно. Нарахування здійснює Державна податкова служба на підставі інформації з державних реєстрів. Якщо власник нерухомості вважає, що сума визначена неправильно або об’єкт підпадає під пільгу, він має право звернутися до податкового органу для проведення звірки даних.

Окремі наслідки податковий борг може мати для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Наявність непогашеної заборгованості у випадках, передбачених Податковим кодексом, може стати підставою для втрати права застосовувати спрощену систему та статус платника єдиного податку. Це означає необхідність переходу на іншу систему оподаткування із відповідними змінами в порядку ведення обліку та сплати податків.

Фахівці рекомендують власникам нерухомості перевіряти отримання податкових повідомлень і не відкладати сплату до завершення граничного строку. Своєчасне виконання податкового обов’язку дозволяє уникнути штрафів, пені та інших фінансових наслідків, передбачених чинним законодавством.

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