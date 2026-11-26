В Україні обговорюють запровадження обов’язкової ідентифікації абонентів мобільного зв’язку, яка може торкнутися навіть SIM-карток, якими громадяни користуються багато років. Серед запропонованих механізмів — підтвердження особи через «Дію», BankID або безпосередньо в мобільного оператора. Для абонентів, які не пройдуть перевірку, розглядають можливість обмеження мобільного інтернету. Станом на 26 листопада 2026 року відповідного законопроєкту немає, а обов’язкова реєстрація номерів не запроваджена.

Причиною повернення до цієї ініціативи стали безпекові загрози, зокрема використання російськими військовими українських мобільних мереж для управління безпілотниками. Ще один аргумент прихильників реєстрації — протидія телефонному шахрайству, зокрема використанню анонімних номерів для незаконних операцій.

Один із варіантів, який обговорюють фахівці телекомунікаційного ринку, передбачає збереження можливості телефонних дзвінків і надсилання SMS для неідентифікованих абонентів, але без доступу до мобільного інтернету. Такий підхід дозволив би обмежити використання незареєстрованих карток для передавання даних. Водночас це поки лише один із можливих сценаріїв, а не затверджене рішення держави.

Ідею посилити контроль за продажем SIM-карт у лютому 2026 року публічно підтримав радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш». Він запропонував продавати стартові пакети за паспортом, а також обмежити кількість мобільних карток, які може придбати одна людина. Свою позицію він пов’язував із використанням українських мереж для управління ворожими безпілотниками.

Питання ідентифікації нових і чинних абонентів порушували ще в червні 2025 року на засіданні підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку та криптографічного захисту інформації. До обговорення долучилися народні депутати, представники сектору безпеки й оборони, розвідувальних органів та мобільних операторів.

Наприкінці жовтня 2026 року питання знову розглядало правління Інтернет Асоціації України. Серед пропозицій були обов’язкова ідентифікація всіх абонентів на період воєнного стану, підтвердження особи через «Дію», BankID або особисте звернення до оператора, а також обмеження кількості SIM-карт на одного користувача. Окремо пропонували продавати стартові пакети лише в авторизованих точках.

Однак пропозиція щодо загальної обов’язкової ідентифікації та повторної реєстрації вже активних карток не набрала достатньої кількості голосів. 9 листопада асоціація запропонувала державним органам альтернативний підхід — розробити механізми виявлення та припинення протиправного використання SIM-карт без обов’язкового збору паспортних даних усіх абонентів передплаченого зв’язку.

23 листопада 2026 року Адміністрація Держспецзв’язку відповіла на звернення Інтернет Асоціації України. У відомстві повідомили, що механізми протидії протиправному використанню електронних комунікаційних мереж уже діють. Зокрема, йдеться про постанову Кабінету міністрів №75 від 24 січня 2025 року, яка регламентує систему оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами для потреб оборони та безпеки держави.

У листі за підписом заступника голови Держспецзв’язку Володимира Трофименка зазначено, що наразі немає необхідності запроваджувати додаткові заходи в межах компетенції відомства. Водночас ця відповідь не є окремим рішенням про остаточну відмову від ідентифікації абонентів.

Якщо відповідні правила все ж ухвалять, вони потенційно можуть поширюватися на клієнтів усіх трьох найбільших мобільних операторів — «Київстар», Vodafone та lifecell. Це означатиме, що підтверджувати особу можуть попросити не лише покупців нових стартових пакетів, а й людей, які роками користуються одним номером. Проте строки перереєстрації, перелік документів і наслідки відмови від ідентифікації поки не визначені.

Народний депутат Олександр Федієнко раніше оцінював, що створення електронної системи реєстрації абонентів може тривати близько року, а повна ідентифікація користувачів мобільного зв’язку — до двох років. Для реалізації такого механізму знадобляться законодавчі зміни, технічна інфраструктура та процедура обробки даних мільйонів абонентів.

Наразі українцям не потрібно терміново реєструвати SIM-картки або звертатися до операторів для підтвердження особи. Відсутність паспортної прив’язки сама по собі не є підставою для відключення номера чи мобільного інтернету. Водночас чинні правила операторів передбачають можливість деактивації передплачених номерів через тривалу неактивність. Наприклад, у «Київстарі» загальний строк дії номера передплаченого зв’язку становить 365 днів.

Окремим питанням залишається захист персональних даних у разі запровадження загальної ідентифікації. Державі та операторам доведеться визначити порядок зберігання паспортної інформації, доступ до неї та відповідальність за її витік. Також необхідно буде передбачити процедуру для людей, які не можуть скористатися електронною ідентифікацією або особисто відвідати сервісний центр.