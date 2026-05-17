В Україні розглядається ініціатива, яка може змінити підхід до поводження з харчовими продуктами в торговельних мережах. Йдеться про можливе зобов’язання супермаркетів передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям населення замість їх утилізації.
Такий підхід уже застосовується в ряді європейських країн і розглядається як інструмент одночасного зменшення харчових відходів та посилення соціальної підтримки.
Що пропонується в ініціативі
Ініціатива передбачає зобов’язання супермаркетів площею понад 400 кв. м безкоштовно передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям замість їх утилізації.
Які магазини можуть потрапити під дію правил
Великі супермаркети
Йдеться про торговельні об’єкти:
- площею понад 400 кв. м
- з великим товарообігом
- із системною утилізацією харчових продуктів
Роздрібні мережі
Потенційно це можуть бути:
- національні супермаркетні мережі
- регіональні торгові центри
- великі продуктові магазини
Які продукти планують передавати
Продукти з наближеним терміном придатності
До переліку можуть входити:
- молочні продукти
- хлібобулочні вироби
- овочі та фрукти
- упаковані харчові товари
Важливий критерій якості
Продукти повинні бути:
- безпечними для споживання
- придатними до вживання
- такими, що не втратили харчову цінність
Кому можуть передавати продукти
Соціально вразливі категорії
Передача може здійснюватися для:
- малозабезпечених сімей
- пенсіонерів
- осіб з інвалідністю
- внутрішньо переміщених осіб
Через соціальні механізми
Розподіл може здійснюватися через:
- соціальні служби
- благодійні організації
- місцеві громади
Мета ініціативи
Зменшення харчових відходів
Щороку значна частина продуктів утилізується, хоча ще є придатною для споживання.
Соціальна підтримка
Ініціатива спрямована на:
- допомогу вразливим групам
- зниження витрат домогосподарств
- підвищення продовольчої безпеки
Екологічний ефект
Зменшення утилізації продуктів позитивно впливає на:
- обсяги відходів
- навантаження на полігони
- вуглецевий слід
Як це може працювати
Як супермаркети будуть передавати продукти?
Ймовірна модель передбачає:
- відбір продуктів з наближеним терміном придатності
- передачу їх організаціям або соціальним службам
- подальший розподіл серед населення
Досвід інших країн
У деяких європейських державах вже діють подібні практики:
- обов’язкова або стимульована передача продуктів
- податкові пільги для магазинів
- партнерство з благодійними фондами
Це дозволяє зменшувати харчові втрати та одночасно посилювати соціальну підтримку.
Потенційні виклики
Логістика
Потрібна система:
- зберігання
- транспортування
- контролю якості
Відповідальність
Важливо чітко визначити:
- хто відповідає за безпеку продуктів
- як фіксується придатність
Організаційні витрати
Супермаркетам може знадобитися:
- додатковий персонал
- нові процеси обліку
Висновок
Ініціатива щодо безкоштовної передачі продуктів із супермаркетів соціально вразливим категоріям може стати важливим кроком у поєднанні соціальної підтримки та скорочення харчових відходів. Наразі це лише пропозиція, однак вона вже відображає загальний тренд на більш ефективне використання ресурсів у продовольчій сфері.