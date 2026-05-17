Українцям можуть безкоштовно роздавати продукти із супермаркетів: що передбачає ініціатива
2026-17-05

В Україні розглядається ініціатива, яка може змінити підхід до поводження з харчовими продуктами в торговельних мережах. Йдеться про можливе зобов’язання супермаркетів передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям населення замість їх утилізації.

Такий підхід уже застосовується в ряді європейських країн і розглядається як інструмент одночасного зменшення харчових відходів та посилення соціальної підтримки.

Що пропонується в ініціативі

Ініціатива передбачає зобов’язання супермаркетів площею понад 400 кв. м безкоштовно передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям замість їх утилізації.

Які магазини можуть потрапити під дію правил

Великі супермаркети

Йдеться про торговельні об’єкти:

  • площею понад 400 кв. м
  • з великим товарообігом
  • із системною утилізацією харчових продуктів

Роздрібні мережі

Потенційно це можуть бути:

  • національні супермаркетні мережі
  • регіональні торгові центри
  • великі продуктові магазини

Які продукти планують передавати

Продукти з наближеним терміном придатності

До переліку можуть входити:

  • молочні продукти
  • хлібобулочні вироби
  • овочі та фрукти
  • упаковані харчові товари

Важливий критерій якості

Продукти повинні бути:

  • безпечними для споживання
  • придатними до вживання
  • такими, що не втратили харчову цінність

Кому можуть передавати продукти

Соціально вразливі категорії

Передача може здійснюватися для:

  • малозабезпечених сімей
  • пенсіонерів
  • осіб з інвалідністю
  • внутрішньо переміщених осіб

Через соціальні механізми

Розподіл може здійснюватися через:

  • соціальні служби
  • благодійні організації
  • місцеві громади

Мета ініціативи

Зменшення харчових відходів

Щороку значна частина продуктів утилізується, хоча ще є придатною для споживання.

Соціальна підтримка

Ініціатива спрямована на:

  • допомогу вразливим групам
  • зниження витрат домогосподарств
  • підвищення продовольчої безпеки

Екологічний ефект

Зменшення утилізації продуктів позитивно впливає на:

  • обсяги відходів
  • навантаження на полігони
  • вуглецевий слід

Як це може працювати

Як супермаркети будуть передавати продукти?

Ймовірна модель передбачає:

  • відбір продуктів з наближеним терміном придатності
  • передачу їх організаціям або соціальним службам
  • подальший розподіл серед населення

Досвід інших країн

У деяких європейських державах вже діють подібні практики:

  • обов’язкова або стимульована передача продуктів
  • податкові пільги для магазинів
  • партнерство з благодійними фондами

Це дозволяє зменшувати харчові втрати та одночасно посилювати соціальну підтримку.

Потенційні виклики

Логістика

Потрібна система:

  • зберігання
  • транспортування
  • контролю якості

Відповідальність

Важливо чітко визначити:

  • хто відповідає за безпеку продуктів
  • як фіксується придатність

Організаційні витрати

Супермаркетам може знадобитися:

  • додатковий персонал
  • нові процеси обліку

Висновок

Ініціатива щодо безкоштовної передачі продуктів із супермаркетів соціально вразливим категоріям може стати важливим кроком у поєднанні соціальної підтримки та скорочення харчових відходів. Наразі це лише пропозиція, однак вона вже відображає загальний тренд на більш ефективне використання ресурсів у продовольчій сфері.

благодійність, законопроект, продукти, соціальна допомога, супермаркети, Україна, харчування
