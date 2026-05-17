В Україні розглядається ініціатива, яка може змінити підхід до поводження з харчовими продуктами в торговельних мережах. Йдеться про можливе зобов’язання супермаркетів передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям населення замість їх утилізації.

Такий підхід уже застосовується в ряді європейських країн і розглядається як інструмент одночасного зменшення харчових відходів та посилення соціальної підтримки.

Що пропонується в ініціативі

Ініціатива передбачає зобов’язання супермаркетів площею понад 400 кв. м безкоштовно передавати продукти з наближеним терміном придатності соціально вразливим категоріям замість їх утилізації.

Які магазини можуть потрапити під дію правил

Великі супермаркети

Йдеться про торговельні об’єкти:

площею понад 400 кв. м

з великим товарообігом

із системною утилізацією харчових продуктів

Роздрібні мережі

Потенційно це можуть бути:

національні супермаркетні мережі

регіональні торгові центри

великі продуктові магазини

Які продукти планують передавати

Продукти з наближеним терміном придатності

До переліку можуть входити:

молочні продукти

хлібобулочні вироби

овочі та фрукти

упаковані харчові товари

Важливий критерій якості

Продукти повинні бути:

безпечними для споживання

придатними до вживання

такими, що не втратили харчову цінність

Кому можуть передавати продукти

Соціально вразливі категорії

Передача може здійснюватися для:

малозабезпечених сімей

пенсіонерів

осіб з інвалідністю

внутрішньо переміщених осіб

Через соціальні механізми

Розподіл може здійснюватися через:

соціальні служби

благодійні організації

місцеві громади

Мета ініціативи

Зменшення харчових відходів

Щороку значна частина продуктів утилізується, хоча ще є придатною для споживання.

Соціальна підтримка

Ініціатива спрямована на:

допомогу вразливим групам

зниження витрат домогосподарств

підвищення продовольчої безпеки

Екологічний ефект

Зменшення утилізації продуктів позитивно впливає на:

обсяги відходів

навантаження на полігони

вуглецевий слід

Як це може працювати

Як супермаркети будуть передавати продукти?

Ймовірна модель передбачає:

відбір продуктів з наближеним терміном придатності

передачу їх організаціям або соціальним службам

подальший розподіл серед населення

Досвід інших країн

У деяких європейських державах вже діють подібні практики:

обов’язкова або стимульована передача продуктів

податкові пільги для магазинів

партнерство з благодійними фондами

Це дозволяє зменшувати харчові втрати та одночасно посилювати соціальну підтримку.

Потенційні виклики

Логістика

Потрібна система:

зберігання

транспортування

контролю якості

Відповідальність

Важливо чітко визначити:

хто відповідає за безпеку продуктів

як фіксується придатність

Організаційні витрати

Супермаркетам може знадобитися:

додатковий персонал

нові процеси обліку

Висновок

Ініціатива щодо безкоштовної передачі продуктів із супермаркетів соціально вразливим категоріям може стати важливим кроком у поєднанні соціальної підтримки та скорочення харчових відходів. Наразі це лише пропозиція, однак вона вже відображає загальний тренд на більш ефективне використання ресурсів у продовольчій сфері.