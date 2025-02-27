Українцям массово блокують рахунки

Українцям почали масово блокувати рахунки після обмеження на перекази з картки на картку не більше 150 тис. грн на місяць, – пишуть ЗМІ. ㅤ

Найчастіше блокують рахунки, пов’язані зі «схемами» з казино. Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів. ㅤ

Особливу увагу слід приділяти таким випадкам: ㅤ

▪️зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте; ㅤ

▪️великі онлайн-покупки, особливо вночі;

▪️отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

▪️операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн; ㅤ

▪️транзакції на великі суми.