Українцям массово блокують рахунки
2025-27-02    686

Українцям массово блокують рахунки

Українцям почали масово блокувати рахунки після обмеження на перекази з картки на картку не більше 150 тис. грн на місяць, – пишуть ЗМІ. ㅤ

Найчастіше блокують рахунки, пов’язані зі «схемами» з казино. Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів. ㅤ

Особливу увагу слід приділяти таким випадкам: ㅤ

▪️зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте; ㅤ
▪️великі онлайн-покупки, особливо вночі;
▪️отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
▪️операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн; ㅤ
▪️транзакції на великі суми.

блокування рахунку
Останні новини
Оскар-2025: повний список переможців

Оскар-2025: повний список переможців
Фільм Шона Бейкера "Анора" отримав премію "Оскар" за найкращий фільм. читать далее
03-03, 09:06
Мобілізація з приватних дворів, будинків та квартир: що дозволили ТЦК?

Мобілізація з приватних дворів, будинків та квартир: що дозволили ТЦК?
Представники ТЦК мають право вручати повістки за місцем проживання військовозобов’язаних читать далее
02-03, 01:42
Оподаткування доходів громадян України за кордоном: подробиці

Оподаткування доходів громадян України за кордоном: подробиці
Громадяни України, які перебувають за кордоном та отримують дохід за читать далее
01-03, 08:24
Українцям массово блокують рахунки

Українцям массово блокують рахунки
Українцям почали масово блокувати рахунки після обмеження на перекази з читать далее
27-02, 07:14
Буданов прокоментував застосування Росією військ КНДР

Буданов прокоментував застосування Росією військ КНДР
Факт застосування військ КНДР у війні проти України — принизливий читать далее
27-02, 02:24
План Трампа це капітуляція України, – екс-радник президента США

План Трампа це капітуляція України, – екс-радник президента США
План Трампа щодо України в такому вигляді як він зараз читать далее
20-02, 12:13
Що відбувається з цінами на ліки в Україні

Що відбувається з цінами на ліки в Україні
Ситуація на фармацевтичному ринку викликає серйозне занепокоєння – саме тому читать далее
13-02, 07:18
«Мавпа»: головний хорор 2025 року покажуть в Україні

«Мавпа»: головний хорор 2025 року покажуть в Україні
Фільм «Мавпа» це, як стверджують експерти, головний хорор 2025 року. читать далее
09-02, 05:38
Зеленський заборонив трансплантацію органів загиблих ВСУ

Зеленський заборонив трансплантацію органів загиблих ВСУ
Зеленський підписав закон про заборону трансплантації від загиблих військових, - читать далее
06-02, 07:34
Нові ліміти на карткові перекази 2025: подробиці

Нові ліміти на карткові перекази 2025: подробиці
1 лютого набули чинності нові ліміти на карткові перекази, у читать далее
05-02, 08:49
Посол Бразилії в Україні причетний до корупційного скандалу?

Посол Бразилії в Україні причетний до корупційного скандалу?
Іспанські ЗМІ повідомляють, що Посол Бразилії в Україні нібито підриває авторитет країни читать далее
04-02, 02:04
Міфи та факти про нейрореабілітацію: розвінчуємо поширені помилки

Міфи та факти про нейрореабілітацію: розвінчуємо поширені помилки
Нейрореабілітація – це важливий етап відновлення після інсульту та інших читать далее
02-02, 05:40
На что стоит обратить внимание, когда берешь на прокат автомобиль с водителем

На что стоит обратить внимание, когда берешь на прокат автомобиль с водителем
Как известно, прокат автомобилей с водителем – это удобное решение читать далее
01-02, 04:09
Війна в Україні завершиться до 9 травня 2025?

Війна в Україні завершиться до 9 травня 2025?
Війна завершиться до 9 травня цього року: в ЗМІ з'явився читать далее
26-01, 12:58
Коли 17-річні українці мають стати на військовий облік?

Коли 17-річні українці мають стати на військовий облік?
Як розповіли представники ТЦК та СП, згідно із статтею 14 читать далее
21-01, 11:57
Володимир Кличко повертається на ринг?

Володимир Кличко повертається на ринг?
Володимир Кличко може повернутися на ринг, заявив його колишній промоутер читать далее
21-01, 11:54
Трамп розпочинає велику торгівельну війну

Трамп розпочинає велику торгівельну війну
Після своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп анонсував початок читать далее
21-01, 11:48
Подарунки, аксесуари та корисні дрібнички: як обрати ідеальний презент

Подарунки, аксесуари та корисні дрібнички: як обрати ідеальний презент
Вибір подарунка – це завжди відповідальне завдання, адже хочеться підібрати читать далее
15-01, 10:58
Іспити для отримання водійських прав у 2025 році ускладнили

Іспити для отримання водійських прав у 2025 році ускладнили
В Україні ускладнюють процедуру складання іспитів для отримання водійських прав, читать далее
14-01, 07:24
Бонні Блю переспала з 1057 чоловіками за 12 годин

Бонні Блю переспала з 1057 чоловіками за 12 годин
Онліфанниця Бонні Блю побила всі можливі рекорди. Вона переспала з читать далее
14-01, 07:21
Теги
НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт футбол фільм штраф