17 тисяч — і ніхто не шукає: українцям дозволили зніматися з розшуку ТЦК без суду — нову процедуру передбачає законопроєкт №12093, — повідомляє Inseinin.

Тепер знятися з розшуку військкомату можна без походів у ТЦК і пояснень у кабінетах. Якщо людина визнає свою вину і не оспорює порушення, достатньо подати заяву й заплатити штраф — усе відбувається дистанційно.

Достатньо подати письмову заяву про згоду на адміністративну відповідальність без особистої присутності.

Це можна зробити:

▪️особисто або поштою до ТЦК за місцем обліку;

▪️або онлайн — через застосунок «Резерв+».

▪️після цього начальник ТЦК виносить постанову про штраф.

Сума штрафу — від 17 тисяч гривень.

Є нюанс: якщо сплатити протягом 10 днів, отримаєте 50% знижки. Після надходження грошей людину офіційно знімають із розшуку. Інформація оновлюється в системі Резерв+.