17 тисяч — і ніхто не шукає: українцям дозволили зніматися з розшуку ТЦК без суду — нову процедуру передбачає законопроєкт №12093, — повідомляє Inseinin.
Тепер знятися з розшуку військкомату можна без походів у ТЦК і пояснень у кабінетах. Якщо людина визнає свою вину і не оспорює порушення, достатньо подати заяву й заплатити штраф — усе відбувається дистанційно.
Достатньо подати письмову заяву про згоду на адміністративну відповідальність без особистої присутності.
Це можна зробити:
▪️особисто або поштою до ТЦК за місцем обліку;
▪️або онлайн — через застосунок «Резерв+».
▪️після цього начальник ТЦК виносить постанову про штраф.
Сума штрафу — від 17 тисяч гривень.
Є нюанс: якщо сплатити протягом 10 днів, отримаєте 50% знижки. Після надходження грошей людину офіційно знімають із розшуку. Інформація оновлюється в системі Резерв+.