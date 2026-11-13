Українців закликають підтримати безоплатну стерилізацію чоловіків

На сайті електронних петицій Кабінету міністрів України 12 листопада 2026 року розпочався збір підписів за запровадження безоплатної вазектомії в державних медичних закладах. Авторка звернення Олена Мінахіна пропонує включити цю процедуру до Програми медичних гарантій, проводити її за добровільною письмовою згодою повнолітнього чоловіка та запустити загальнонаціональну інформаційну кампанію про чоловічу контрацепцію.

Ініціаторка петиції вважає, що запобігання небажаній вагітності має бути спільною відповідальністю партнерів, а не покладатися переважно на жінок. За її словами, одним із бар’єрів для чоловіків, які розглядають можливість стерилізації, залишається висока вартість операції у приватних клініках. Через це процедура доступна не всім, хто хотів би скористатися таким методом контрацепції.

У зверненні до уряду пропонують забезпечити проведення вазектомії коштом держави в закладах охорони здоров’я, які матимуть відповідні можливості. Для цього авторка закликає передбачити фінансування послуги в межах Програми медичних гарантій. Вона також пропонує визначити порядок надання такої допомоги, вимоги до медичних закладів і механізм отримання послуги.

Окремий пункт петиції стосується добровільності рішення. Вазектомію пропонують проводити лише за письмовою згодою повнолітнього чоловіка. Авторка посилається на статтю 281 Цивільного кодексу, яка передбачає, що стерилізація фізичної особи може відбуватися виключно за її бажанням. Таким чином, ідеться не про обов’язкову процедуру чи медичне втручання за рішенням держави, а про розширення доступу до добровільного методу планування сім’ї.

Ще одна вимога — державна інформаційна кампанія про чоловічу контрацепцію. Її метою має стати поширення достовірних відомостей про вазектомію, особливості операції, її наслідки та обмеження. На думку авторки, недостатня поінформованість чоловіків також впливає на поширеність цього методу та підтримує ситуацію, за якої основний тягар контрацепції залишається на жінках.

Вазектомія — це хірургічна процедура, під час якої лікар блокує або перетинає сім’явивідні протоки, якими сперматозоїди потрапляють до сім’яної рідини. Після успішного втручання сперматозоїди не потрапляють до еякуляту, що запобігає заплідненню. Операцію зазвичай проводять під місцевою анестезією. Вона не передбачає видалення яєчок і не повинна впливати на вироблення тестостерону, ерекцію чи статевий потяг.

Водночас вазектомію вважають постійним методом контрацепції. Хоча в окремих випадках можливе хірургічне відновлення прохідності сім’явивідних проток, така операція не гарантує повернення здатності мати дітей. Тому перед втручанням чоловік має отримати консультацію лікаря та усвідомлено оцінити довгострокові наслідки рішення.

Контрацептивний ефект після операції виникає не відразу. Певний час у сім’яній рідині можуть залишатися сперматозоїди, тому до підтвердження результату за допомогою контрольного аналізу необхідно користуватися іншими методами запобігання вагітності. Крім того, вазектомія не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Для цього й надалі потрібні презервативи.

В Україні законодавство вже передбачає право повнолітньої людини добровільно пройти стерилізацію. Однак сама наявність такого права не означає, що операція автоматично фінансується державою. Саме зміну цього підходу пропонує авторка звернення: зробити вазектомію доступною не лише в приватному секторі, а й у державних лікарнях за рахунок бюджетних коштів.

Після завершення збору підписів петицію з необхідною кількістю голосів має розглянути Кабінет міністрів. Для офіційного розгляду електронного звернення до уряду потрібно зібрати 25 тисяч підписів протягом трьох місяців. Навіть у разі підтримки петиції це не означатиме негайного запровадження безоплатних операцій: уряду доведеться оцінити фінансові потреби, визначити медичні заклади та підготувати механізм оплати послуги.