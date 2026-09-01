Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів
2026-01-09    124

Українців закликали мати запас їжі та води на 7–10 днів

Українці повинні заздалегідь підготувати вдома запас продуктів харчування та питної води щонайменше на 7–10 днів, заявив голова Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Анатолій Катеренчук. Про це він сказав, закликавши громадян бути готовими самостійно забезпечувати себе базовими потребами у разі можливих перебоїв.

За словами Катеренчука, підготовку необхідних запасів варто здійснити завчасно, а не чекати виникнення проблем із доступом до продуктів чи води. Йдеться про формування такого резерву, який дозволить домогосподарству певний час обходитися без регулярного поповнення запасів.

Окрему увагу посадовець приділив питній воді. У разі перебоїв люди мають бути готові самостійно забезпечувати себе нею протягом 7–10 днів. Такий запас має бути сформований заздалегідь і зберігатися в домашніх умовах, щоб залишатися доступним у ситуації, коли звичні канали постачання можуть тимчасово не працювати.

Аналогічний принцип стосується харчових продуктів. Домашній резерв має забезпечити можливість самостійного харчування протягом визначеного періоду. Передусім ідеться про необхідність завчасно оцінити потреби всіх людей, які проживають у домогосподарстві, та відповідно до цього сформувати запас.

Причиною такої рекомендації є необхідність бути готовими до можливих перебоїв, за яких доступ до необхідних товарів може бути тимчасово обмеженим. У таких умовах наявність запасів дозволяє зменшити залежність від роботи магазинів, систем постачання та інших звичних сервісів у перші дні після виникнення проблеми.

Рекомендований Катеренчуком період у 7–10 днів визначає часовий горизонт, протягом якого люди мають розраховувати на власні ресурси. Водночас конкретний обсяг запасів залежатиме від кількості членів родини та їхніх щоденних потреб.

Підготовка резерву також передбачає контроль за його станом. Продукти мають бути придатними до споживання, а вода — призначеною для пиття та зберігатися у відповідних умовах. Запас доцільно періодично перевіряти, щоб у разі необхідності він залишався придатним для використання.

Рекомендація голови столичного управління Держпродспоживслужби стосується насамперед побутової готовності населення до ситуацій, коли звичайне забезпечення може бути порушене. Ключове завдання в такому випадку — мати вдома достатньо базових ресурсів для автономного існування протягом визначеного періоду.

Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, серед напрямів роботи якого — державний контроль у сферах безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, санітарного законодавства та захисту споживачів. Територіальні органи служби, зокрема київське управління, працюють у межах цих напрямів і взаємодіють із населенням з питань безпечності та якості харчових продуктів і води.

Порада щодо домашнього запасу на кілька днів вписується в ширший підхід до підготовки населення до надзвичайних ситуацій, за якого громадянам рекомендують мати можливість певний час діяти самостійно. Тривалість автономного забезпечення та конкретний склад необхідних ресурсів можуть залежати від характеру ситуації, її масштабів і доступності критичної інфраструктури.

Анатолій Катеренчук, Держпродспоживслужба, надзвичайна ситуація, питна вода, продовольчий запас
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