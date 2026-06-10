Українців попередили про ризики покупок без касового чека

Українців закликали не здійснювати покупки без отримання касового чека, оскільки відсутність документа може призвести до втрати права на повернення товару, гарантійне обслуговування та захист інтересів споживача. Про це повідомили фахівці у сфері захисту прав споживачів, наголосивши, що чек залишається основним підтвердженням факту придбання товару або послуги. Особливо актуальною ця вимога є під час покупок через інтернет-магазини, де доведення факту оплати без відповідних документів може бути ускладненим.

Експерти звертають увагу, що касовий чек виконує не лише функцію підтвердження оплати, а й є важливим доказом у разі виникнення спорів між покупцем і продавцем. Якщо товар виявився неякісним, має виробничий дефект або не відповідає заявленим характеристикам, саме чек дозволяє споживачеві скористатися правом на обмін, ремонт або повернення коштів. За його відсутності довести факт придбання конкретного товару у певному магазині значно складніше.

Питання особливо актуальне для техніки, електроніки, побутових приладів та інших товарів тривалого користування, на які поширюється гарантійне обслуговування. У більшості випадків сервісні центри вимагають документи, що підтверджують дату купівлі виробу. Саме від цієї дати розпочинається відлік гарантійного строку. Без підтвердження придбання покупець ризикує залишитися без безкоштовного ремонту або заміни товару навіть за наявності заводського браку.

Окрему увагу фахівці приділяють онлайн-торгівлі, яка продовжує активно розвиватися в Україні. Під час покупок через інтернет споживачі нерідко обмежуються лише банківським повідомленням про списання коштів або скриншотом замовлення. Однак такі документи не завжди можуть підтвердити всі деталі угоди. Електронний або паперовий фіскальний чек містить інформацію про продавця, дату операції, суму покупки та перелік товарів, що дозволяє захистити права покупця у разі виникнення претензій.

Законодавство України передбачає обов’язок продавців видавати розрахункові документи під час здійснення продажу товарів або надання послуг. Це стосується як традиційної роздрібної торгівлі, так і електронної комерції. Використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних касових апаратів покликане забезпечити прозорість фінансових операцій і додатковий захист споживачів.

Фахівці рекомендують вимагати чек одразу після здійснення оплати незалежно від способу розрахунку. Якщо покупка здійснюється онлайн, необхідно переконатися, що продавець надсилає електронний фіскальний документ або вкладає його до посилки. У разі відсутності чека варто звернутися до продавця із запитом про його надання, адже це може суттєво спростити вирішення можливих спорів у майбутньому.

Окрім гарантійних випадків, чек може знадобитися для підтвердження витрат під час страхових випадків, бухгалтерського обліку або податкових перевірок. Також він допомагає контролювати власні витрати та перевіряти правильність проведення розрахунків. В окремих ситуаціях саме чек стає ключовим доказом під час розгляду звернень до органів захисту прав споживачів або судових інстанцій.

Експерти радять зберігати касові чеки щонайменше до завершення гарантійного строку товару. Для важливих покупок доцільно додатково робити електронні копії документів або фотографувати їх, оскільки термопапір з часом може втрачати якість друку. Такий підхід дозволяє уникнути проблем у разі необхідності повернення товару, ремонту або підтвердження факту придбання через тривалий час після покупки.