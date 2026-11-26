Щомісячні витрати українців на комунальні послуги взимку можуть зрости до 11–12 тисяч гривень за квартиру площею близько 50 квадратних метрів, якщо уряд реалізує сценарії підвищення тарифів, запропоновані Міжнародним валютним фондом. Про це 25 листопада 2026 року повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, коментуючи можливі наслідки перегляду цін на газ та електроенергію.

За оцінкою Попенка, найбільше на загальну суму вплине подорожчання централізованого опалення. Для квартири площею 50 квадратних метрів рахунок за тепло за такого сценарію може становити 6–9 тисяч гривень. Експерт пояснює це залежністю вартості теплопостачання від ціни газу та електроенергії, які використовуються для виробництва і транспортування теплової енергії.

Окремою статтею витрат стане обслуговування багатоквартирних будинків. За прогнозом Попенка, відповідні платежі можуть збільшитися на 10–15% залежно від типу будівлі. Йдеться про витрати на електроенергію для ліфтів, освітлення під’їздів, насосного обладнання та інших систем спільного користування. Таким чином, перегляд вартості базових енергоресурсів може вплинути не лише на індивідуальні рахунки за газ і світло, а й на утримання житлової інфраструктури.

За словами експерта, МВФ розглядає два сценарії перегляду тарифів. Перший передбачає збільшення вартості електроенергії приблизно на 50%, другий — на 100%. Для природного газу йдеться про можливе підвищення на 100% або 150%. У перерахунку на кінцеві ціни, які наводить Попенко, електроенергія може коштувати 6–9 гривень за кВт·год замість 4,32 гривні, а газ — 16–22 гривні за кубометр.

Експерт також припускає, що практичне рішення про перегляд тарифів можуть ухвалити у 2027 році, зокрема навесні. Водночас конкретної дати зміни цін немає. Наведені суми є прогнозом за умови реалізації відповідного сценарію, а не затвердженими тарифами чи гарантованим розміром майбутніх платіжок.

Позиція уряду передбачає іншу послідовність дій. У Міністерстві енергетики 3 листопада заявили, що підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення наразі не обговорюється. У відомстві наголосили, що чинний мораторій залишається в силі, а перед переглядом цін необхідно створити дієву систему адресної підтримки домогосподарств.

Міненерго також повідомило про підготовку довгострокової дорожньої карти реформи енергетичного сектору. Один із передбачених напрямів — створення єдиної онлайн-платформи за принципом єдиної платіжки, яка об’єднає інформацію про комунальні рахунки та державну допомогу. Систему планують інтегрувати з державними реєстрами на базі «Дії».

У відомстві окремо пояснили, що тарифні сценарії у звіті МВФ є розрахунками для оцінки фінансового стану енергетичного сектору, а не вимогою негайно встановити конкретні ціни. Остаточні рішення щодо тарифної політики ухвалює українська держава. За позицією міністерства, спочатку необхідно визначити механізм захисту малозабезпечених родин, а вже потім переходити до змін у ціноутворенні.

У звіті МВФ щодо нової програми фінансування України, оприлюдненому в лютому 2026 року, справді передбачено поступове наближення тарифів на газ, електроенергію та опалення до рівня відшкодування витрат. Водночас документ пов’язує повноцінну лібералізацію енергетичних ринків із завершенням воєнного стану та передбачає адресну допомогу вразливим споживачам. Українська сторона також взяла зобов’язання підготувати дорожню карту поступової лібералізації газового й електроенергетичного ринків.

Окремим чинником залишається законодавчий мораторій на підвищення окремих комунальних тарифів під час воєнного стану. Зокрема, закон №2479-IX обмежує підвищення тарифів на тепло, гарячу воду та природний газ для населення. Для переходу до нової моделі ціноутворення потрібні відповідні законодавчі зміни, рішення уряду та механізми соціального захисту. Тому прогноз Попенка щодо платіжок у 11–12 тисяч гривень залежить не лише від рекомендацій міжнародних партнерів, а й від майбутніх рішень української влади.